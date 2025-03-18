双方就参数改革达成协议，展开了心理战……“弹劾审判黑洞”即将到来. March. 18, 2025 07:45. . 朝野就同时提高国民年金保险费率（缴纳额）和收入替代率（领取额）的参数改革案达成协议后，连国会处理日程都没有确定就展开了心理战。除了参数改革，围绕讨论结构改革等的国会年金特别委员会运营的分歧也是矛盾的原因。国民力量党认为，只有在特别委员会组成决议案中加入“朝野协商处理”的字样，才能协助国会处理参数改革案。只有这样，才能阻止共同民主党在特别委员会上单独处理。共同民主党则针锋相对地表示：“既然决定由执政党担任特委委员长，那就难以在没有达成一致的情况下处理，因此没有必要明文规定。” 朝野就保险费率上调至13%、收入替代率上调至43%的参数改革案达成协议刚刚4天。去年5月就保险费率上调数值达成协议后，因未能缩小围绕收入替代率1%的分歧，浪费了1年的时间，各退一步后好不容易找到了突破口。但达成协议两天后再次对立，朝野自己连参树改革案的国会处理前景都变得不透明。难道忘记了年金改革每推迟一天，年金负债就会增加885亿韩元的事实吗？ 参数改革不是年金改革的终点，而是起点，因此朝野在年金特别委员会上制定剩下的问题——根本性结构改革的对策非常重要。对于自动减少年金财政恶化时收取资金的自动调整装置，朝野也有很大的分歧，因此有必要在特别委员会上达成协议。因为仅靠参数改革，只能将年金枯竭的时间推迟8年。但结构改革是国民年金之外还要触及其他年金的中长期问题，因此复杂且需要很长时间。 宪法法院对尹锡悦总统的弹劾审判结果出来后，“后弹劾”政局会像黑洞一样吸走所有焦点，好不容易达成协议的参数改革方案也会漂流。也就是说，现在是参数改革的最后黄金时间。希望能够铭记，2007年养老金改革后，时隔18年好不容易抓住的机会，如果虚幻地放弃，将给青年和未来一代带来很大的负担。必须在弹劾审判结论出来之前迅速完成参数改革的立法。

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