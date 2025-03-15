朝野政党加快推进年金改革，“领取额比例为43%”. March. 15, 2025 10:16. by 李知云记者、金俊日记者、朴成民记者 easy@donga.com、jikim@donga.com、min@donga.com. 朝野政党14日就将国民年金收入替代率（领取额）调整为43%达成了暂定协议。一直坚持收入替代率44%的共同民主党当天表示，“将接受政府和执政党的要求”。随着以收入替代率1个百分点之差针锋相对的朝野政党缩小分歧，《国民年金法》修订案有望最早在20日的国会全体会议上处理。 共同民主党政策委员会议长陈声准当天上午在首尔市光化门前举行的现场最高委员会议上表示：“将接受国民力量党和政府一直主张的收入替代率43%的修正案。”此前，朝野政党就保险费率（缴纳额）上调至13%达成了协议，但就收入替代率问题，国民力量党主张占43%，共同民主党则主张44%，一直针锋相对。 作为让步的条件，共同民主党提出了保障国家支付明文化、扩大生育及军队服务信用、扩大低收入层保险费支援等。陈声准表示：“（朝野政党）已在保健福祉委员会上（就此三项）讨论很长时间，也收集了相当部分的意见。据我所知，主管部门事实上也一直表示同意。因此，此次应该共同推进。”共同民主党所属的保健福利委员长朴柱民表示：“我认为全体会议上通过的时间是下周（20日）。” 国民力量党政策委员会议长金相勋也立即召开记者会表示，“积极接受共同民主党的提议”。金相勋表示：“基本上可以看作是接受，但附带条件将与政府合理协商。”对于共同民主党提出的3个条件，他表示，“这不是新提议，是已经包含在政府年金法案中的内容”，暗示了达成协议的可能性。国民力量党还表示，将通过下周的朝野政协议会，重新讨论编制补充预算案的问题。 不过，是否实行预计年金财政出现赤字时自动减少领取额的“自动调整装置”等成为争论焦点。执政党的立场是，应该成立国会年金特别委员会，讨论自动调整装置，但在野党的立场是“现在难以接受”。在年金特别委员会的组成过程中，围绕是否明文规定“朝野协议处理”，两党意见出现分歧，预计将会经历阵痛。 企划财政部和保健福利部发表声明说：“尊重朝野协议。将就在野党提出的前提条件与国会进行紧密协商。”声明说：“希望尽快设立年金特别委员会。特别是自动调整装置必须在特别委员会上作为核心议题进行讨论，有必要引进。”

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