现代制铁进入“高管工资削减20%”的紧急经营体制. March. 15, 2025 09:26. by 韩钟浩记者 hjh@donga.com. 现代制铁将进入紧急经营体制。在内需不振和中国产的低价攻势持续的情况下，美国唐纳德•特朗普政府的钢铁关税也成为现实，因此开始制定自救对策。据分析，由于工会罢工，生产出现问题也加重了困难。 现代制铁14日表示，将实施削减20%全体管理人员的工资、简化海外出差等节约费用的措施。另外，还在讨论以全体职员为对象接受自愿退休申请的方案。 现代制铁对此解释说：“这是为了企业生存而采取的特别措施。”随着国内外不利因素的叠加，现代制铁最近减少了浦项第二工厂的运转。另外，以浦项工场技术职为对象，接受了自愿退休和唐津制铁所及仁川工厂转换部署申请。 随着国内建设景气的恶化，厚板等的需求减少，行业状况也不好。其中，外国产钢铁材料涌入，蚕食了市场占有率，提高了危机感。韩国政府决定对中国产厚板征收反倾销关税，并已着手调查中国、日本热轧产品。此外，特朗普总统从12日开始对韩国等国家的钢铁产品征收25%的关税，对出口竞争力的担忧也在增加。 现代制铁从去年9月开始与工会的工资协商也遇到了困难。公司提出了人均2650万韩元的计件工资支付案，但工会拒绝了这一提议，继续进行罢工。工会要求支付相当于现代汽车集团水平的额外奖金，但公司认为，去年当期净损失就达650亿韩元，因此财务状况不好，很难进一步提高奖金。

한국어