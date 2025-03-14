取消拘留并不意味着调查尹锡悦的结束. March. 14, 2025 07:33. . 12月3日紧急戒严之后，“宪政史上前所未有”的事情不断发生。现任总统接受内乱首领嫌疑调查、被禁止出国、法院发布逮捕令、检察机关提出拘留起诉，都是1948年7月17日制宪宪法公布后首次发生的事件。7日又增加了一桩史无前例的事情。法院决定取消对现任总统的拘留。 法律界人士最近经常说，“现在需要重新学习刑事诉讼法和司法解释”。这是因为，对于因国会的弹劾而停职，但仍然接近国家机密、接受总统警卫处24小时密切保护的现任总统，正在进行史无前例的刑事司法程序。事实上，尹锡悦总统方面要求取消被评价为“死条文”的取消拘留，并为法院所接受，都是大多数法律界人士没有预测到的。部分尹总统的支持者还在散布“事实上已经无罪”的主张。 但是，尹总统的身份仍然是“涉嫌内乱魁首的被告人”，只不过是在不拘留状态下接受刑事审判而已。法院也没有对引起争议的公调处内乱罪调查权作出结论，只是表示：“没有明确的规定，也没有大法院的解释和判断，因此最好确保程序的明确性，消除对调查过程合法性的疑问。”当然，尹总统的有罪与否也并没有得出结论。 虽然事由受到严格限制，但法院可以再次拘留尹总统。如果出现更多重要的证据，将成为再次拘留的理由。检察机关也在放弃立即抗诉的同时，表示“将在本案（审理）中予以纠正”。法庭也可以利用职权签发拘留令。2023年法院根据职权签发的拘留令，比检方申请发出的拘留令还多10146件。也有过法院在赞成取消拘留申请的同时，利用职权签发拘留令的事例。如果法庭宣判有罪，当庭拘留，尹总统将再次被关押。也就是说，取消拘留一次并不能获得永远的自由。 针对尹总统的调查也并不是仅限于内乱嫌疑。检察机关正在扩大对其介入国民力量党公推嫌疑的调查。执政党攻击核心相关人士明太均为“第二个金大业”，将其定性为说谎者。但与没有证据的金大业不同，明某向检方提交了“黄金手机”。黄金手机中包含了尹总统对公推管理委员长尹相现议员说“把公推给前议员金映宣”的内容。这一证据与尹总统声称“我还以为公推委员长是秘书室长郑镇硕”、全面否认嫌疑相反。 公调处正在调查向“蔡上等兵殉职事件”海军陆战队调查团施加外部压力的嫌疑。拒绝蔡上等兵事件的移交保留命令的朴正勋大校在一审中被判无罪。警方也以妨碍特殊公务执行嫌疑对尹总统立案，正在调查妨碍执行逮捕令的嫌疑。即使宪法法院不罢免尹总统，现任总统的公诉时效也会中断，因此三个事件都可以在卸任后起诉。针对尹总统的调查并没有结束。

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