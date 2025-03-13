大检察厅放弃就“拘留期限”提起抗诉，却要求“像以前一样以天计算”. March. 13, 2025 08:19. . 大检察厅11日就拘留期限的计算法向全国检察厅下达了“在终审出来之前，以以前的方式计算”的方针。法院7日以“小时”计算尹锡悦总统的拘捕令实质审查时间，以“拘留期满后起诉”为由取消拘留，检察机关没有立即抗诉，而是释放了尹总统；但对于其他嫌疑人，又下达了像现在这样以“天”为基准计算拘留期限的指示。 此前，法院和检察机关确立以“天”为基准计算的惯例。即便从法理上看，刑事诉讼法规定，从法院受理拘留令实质审查相关文件之“日”到返还之“日”，不包括在拘留期限内。被认为是尹锡悦总统亲信的法制处长李完圭也在2017年执笔的刑事诉讼法注释中写道：“拘留期限不是以小时而是以天计算。”这一问题颇有争议，法律明确规定检察机关可以立即对取消拘留的决定提起抗诉，因此只需按法律规定程序进行即可。法院行政处长千大烨12日表示：“有必要立即抗诉，接受上级的审议判断。” 但检察总长沈雨庭以“从过去宪法法院的裁决宗旨来看，对取消拘留的立即抗诉有违宪的可能性”等为由放弃了抗诉。此前，检察机关一直受到“对不利于检察机关的判决和决定机械性地提出上诉和抗诉”的批评，但之于尹锡悦案，态度突然发生了180度转变。由此，就拘留期限计算法是按“天”还是“小时”寻求上级法院的判断也变得难以进行。对此，检察机关内部纷纷批评称：“法院的决定不好理解，放弃立即抗诉更是无法理解。大检察厅应公开决定的依据。” 造成这种混乱后，大检察厅又向一线下达指示，“不能承认法院的拘留期限计算方式，以后不要适用”。这真是前后矛盾的行为。最终，大检察厅是在采用双重标准，即尹锡悦的拘留期限是按“小时”计算，尹锡悦以外则以“天”为标准。如此行事，国民对检察机关的信任必然会跌至谷底。

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