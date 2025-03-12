“行使抵抗权”“不是侵入而是进入”……法院闹事者凭什么狡辩. March. 12, 2025 08:16. . “不是侵入，而是进入”“是针对非法行为行使国民抵抗权”“检方的小说”。这是因涉嫌冲击首尔西部地方法院而被起诉的部分示威者在10日的首次审判中提出的主张。虽然被告人必然会作出对自己有利的陈述，但对于犯下袭击法治堡垒法院这一史无前例的重大犯罪后，为了将其正当化而在法庭上提出的诡辩却令人摇头。 冲击西部地方法院事件是示威者抗议今年1月19日凌晨对尹锡悦总统发出拘留令闯入法院大楼闹事的事件。但当天部分被告人方面表示：“法院后门是开放的。因此不是侵入，而是进入。”示威者越过法院围墙，砸碎外墙和玻璃窗的场面通过油管现场直播，如果不是侵入，谁会相信呢? 对于当时阻拦公调处车辆一事，示威者表示：“公调处拘留总统是非法的，我们没有妨碍公务执行。”这不仅是不符合逻辑的牵强主张，法院本身也从来没有认为公调处的拘留是非法的。 当时，示威者在闯入法院大楼的过程中，对警察和采访团施加了暴力，甚至搜查了签发拘留令的法官的办公室。虽然被告方表示“这是宪法上行使的国民抵抗权”，但国民抵抗权是在没有其他方法抵抗不正当的公共权力时使用的最后手段。对尹总统的拘留提出异议有很多合法程序，怎么能用抵抗权正当化越过这些行使的暴力呢？ 他们不仅没有反省，反而狡辩，只是因为可倚仗的地方。西部地方法院发生暴力事件后，曾任执政党最高委员的某政界人士表示：“向马路十字军战士们表示敬意。”前国防部长表示“希望爱国战士们尽快获释”，还向西部地方法院骚乱者送去了领置金。把满嘴“国民抵抗权”、煽动暴力、践踏法治民主的暴力示威者奉为“爱国公民”，让人担心在宪法法院作出弹劾案裁决之前，会再次上演第二次西部地方法院事态。

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