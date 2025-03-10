拿着车零件在障碍物上奔跑，还能翻跟头…韩国产机器人的进化. March. 10, 2025 07:57. by 韩钟浩记者 hjh@donga.com. 长得像人的机器人从车间架子上拿出引擎盖，开始扭头行走。机器人将手中的引擎盖准确地插入对面的移动式保管箱。还蹲坐在地上举起掉在地上的引擎盖。该机器人不仅可以拿着零件在障碍物上奔跑，还可以翻跟头。 现代汽车集团的机器人专门子公司波士顿动力公司（Boston Dynamics）5日（当地时间）公开了原封不动地记录机器人形象的人形机器人“全新阿特拉斯”的人工智能（AI）学习过程视频。 实际上，这种人形机器人代替人类进行艰苦而危险的制造业现场业务的日子已经不远了。波士顿动力公司计划年末在现代汽车集团的生产据点示范投入阿特拉斯（Atlas），正在讨论合适的国内外工厂。阿特拉斯将负责的零部件运输工作的核心是区分多种零部件类型，掌握重量。对此，研究组以相机传感器和AI解决方案为基础，正在让阿特拉斯集中学习掌握零部件的形状和位置数据。 机器人可以24小时不间断地完成搬运零件等反复而辛苦的工作。防止“人类错误”（人为失误），提高产品质量也是优点之一。随着期待机器人适用于制造业工程，可以提高生产效率和产能，全球整车企业正在投入人形机器人研究开发（R&D）。 德国宝马集团与美国人形机器人初创公司Figure AI携手，于去年7月将人形机器人“Figure 02”应用于美国密西西比州斯帕顿堡工厂。Figure 02负责零部件运输和底盘组装等业务。Figure AI方面曾表示，该机器人每天可以处理1000件作业，与投入机器人之前相比，作业速度和作业信赖度分别提高了4倍和7倍。 特斯拉去年5月向美国加利福尼亚州弗里蒙特工厂示范投入了两台自主开发的第二代“Optimus”。目前执行电池分类、移送业务的该机器人的特点是，利用AI基础展望系统和机器学习，可以区分物体的颜色。 各国政府也将人形机器人视为低生育、高龄化导致的制造业人力不足问题的对策，并正在扩大支援。增长势头最猛的是中国。中国在给机器人制造企业提供补助金和税金奖励优惠的同时，还支援民官研究合作等。今年年初，中国中央电视台（CCTV）春节联欢晚会上，中国机器人企业宇树科技的16台人形机器人“H1”与人类舞蹈演员一起表演的“群舞”受到了全世界的关注。

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