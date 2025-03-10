尹锡悦获释加剧了分裂. March. 10, 2025 07:55. by 申娜莉记者、崔美松记者 journari@donga.com、cms@donga.com. 尹锡悦总统因法院取消拘留而获释，围绕支持与反对弹劾的冲突和分裂愈发激烈。尹锡悦获释后向支持者发出了集结的信息，执政的国民力量党则强烈施压宪法法院，要求驳回总统弹劾案，在野的共同民主党则预告将推动弹劾检察总长沈雨庭等人，以追究法院取消拘留尹锡悦的责任。首尔市内到处是大规模的朝野政界人士们参与的支持与反对弹劾的集会，民心激烈碰撞。 法院7日下午2时决定取消拘留尹锡悦，28小时后的8日下午5点20分，检察机关释放了尹锡悦。检察机关表示，虽然不会对法院取消拘留的决定提起上诉，但未来在尹锡悦因“内乱首领”罪名的刑事审判中，将就计算拘留时间并没有问题等进行辩驳。 尹锡悦获释后，走出被羁押的首尔拘留所正门，向支持者挥手并握拳，随后前往官邸。尹锡悦通过其律师团队公开声明：“感谢给我支持的众多国民，特别是我们的未来一代。” 国民力量党借尹锡悦获释之机，加大了对宪法法院的施压。该党院内代表权性东说：“宪法法院参考法院（取消拘留）的决定，如果认为适法程序上存在不妥之处，应该重新启动弹劾案审判的辩论。”该党议员罗卿瑗表示：“总统弹劾案审判因撤销内乱罪指控而存在重大瑕疵，应裁定驳回。” 共同民主党则要求沈雨庭立刻辞职，并计划推动起诉和弹劾。该党代表李在明表示：“执行内乱任务的部下都被拘留了，属于死刑或无期徒刑的内乱首领却因为程序上的问题、计算错误而获释，哪个国民能轻易接受？这在无形中也表明检察机关是此次内乱事件的主要共犯之一。” 法律界指出，为防止尹锡悦获释后引发的混乱进一步扩散，宪法法院应尽早作出裁决。延世大学法学院教授韩相勋（音）表示：“尽管在心理和政治上，舆论可能有影响，但在法律上，是否拘留与弹劾案审判完全无关。”他还表示：“如果裁决拖延下去，可能会加剧针对宪法法院施加影响的示威活动。”

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