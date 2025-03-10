从斯威夫特的吉他，到BTS的演出服装…一眼望尽流行音乐的历史. March. 10, 2025 07:54. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “泰勒经济学（Taylornomics）。” 也就是说，每当美国流行歌手泰勒•斯威夫特进行演出等活动时，得益于蜂拥而至的粉丝，地区经济将得到扶持。这是充分体现被称为21世纪“流行音乐女王”的斯威夫特的影响力的新造词。 像这样，可以看到在大众音乐界留下巨大足迹的音乐家们的收藏品的展示会在首尔举行。Eland博物馆的展示会《伟大的音乐家百人展Vol.1》于上月15日在首尔江南区现代百货商店贸易中心店举行。 此次展示会可以欣赏到2011年《滚石》杂志评选的“历代伟大艺术家100人”和“历代伟大吉他手100人”中的人物等共67人的130多件收藏品。Eland博物馆相关人士表示：“对于MZ一代来说，这将成为一场体验新鲜音乐的展示会，而对中壮年层来说，会唤起回忆和乡愁。” 展示导入部分“美国皇后”展区是展示斯威夫特收藏品的空间。还可以看到斯威夫特亲自演奏的吉他。整个墙壁都用红色亮片装饰的房间中央的红色吉他给人留下了深刻的印象。她的第4张正规专辑《RED》的亲笔签名CD、亲笔签名巡回节目书籍也同时展出，吸引了人们的视线。 在“Diva”展区，展示了现代流行音乐中最具影响力的女音乐人的收藏品。在布置成展厅的展示场中，可以看到麦当娜的发夹、“小甜甜”布兰妮•斯皮尔斯实际佩戴的腰带、Lady Gaga在MV中佩戴的墨镜等。在2003年的演出中展现“接吻表演”震惊世界的麦当娜和斯皮尔斯等有关联的音乐家的收藏品被安排在一起，这一点也很有趣。 此外还有可以尽情享受大众音乐人的象征性瞬间。迈克尔•杰克逊1983年演唱《Billie Jean》首次展示太空步时穿的舞台夹克就是代表性的例子。吉他手吉米•亨德里克斯的吉他也在这里展出。在最后一个环节“格莱美&BTS”中，还可以欣赏到2021年作为韩国歌手首次登上格莱美舞台的BTS的《Dynamite》演出服装。该展览将持续到5月11日。门票以成人为准1.5万韩元。

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