“紧握拳头”只顾着支持者的尹锡悦…预示更大分裂的苦涩景象. March. 10, 2025 07:53. . 尹锡悦总统8日下午回到汉南洞官邸。尹总统离开首尔拘留所时，走下警护车，数次向迎接他的支持者深深鞠躬并挥手致意，还紧握拳头示意。到达官邸前后，他再次下车，还与支持者们握手。尹总统在获释感言中感谢支持者，并称：“祈祷与我的拘留有关而仍在羁押之中的人能尽快获释。” 离开拘留所直至回到官邸，尹总统始终得意满面、神采飞扬。走下警护车后，他在拘留所正门前大约二三十米的路段上边走边致意挥手，这一幕像极了一场短暂的巡游，如果当时旁边有麦克风，他似乎还会在即席演讲中加入“上勾拳庆祝”的动作。事实上，尹总统在收到释放通知后曾表示“有话要讲”，希望在拘留所前即席演讲，但警护处表示为难，最终他选择了发布口述感言。 这一幕只能说是预示着更大的国家分裂的酸涩风景。尹总统通过突如其来的12月3日紧急戒严，使国家陷混乱的泥淖，之后又通过各种诡辩和强词夺理，将国论一分为二。就算是被关押52天后获释心情激动，且对支持者大为感激，也不应超过对全体国民的歉意和愧疚。更何况，他始终只看向自己一方，甚至为冲击法院者撑腰，种种表态令人无语。 尽管尹总统因围绕拘留期限算法的法律争议最终获释，但他自己犯下的违宪违法紧急戒严责任是无法逃避的。其总统职位是否遭罢免，不久将通过宪法法院的弹劾审判见分晓，作为涉嫌领头发动内乱的被告，他还将面临法院的刑事审判。如果尹总统继续强调自己的合法性、没有任何服从判决或认错的态度，无论宪法法院和法院做出何种决定，都将产生不小的全国性后遗症。 现在，广场和街头的矛盾已接近危险水平。尽管已被停职，但尹总统作为大韩民国总统，至少应避免发表加剧国论分裂的言辞。一些人甚至担心，尹总统会借此次出狱大戏，超出“官邸政治”搞“街头政治”，来集结自己的支持者。尹总统必须自重。至少不要让自己为评为韩国政治史上最具党派性与分裂性的总统。

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