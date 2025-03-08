摇摆不定的特朗普，继汽车之后表示“对加-墨征收的25%关税将推迟1个月”. March. 08, 2025 07:26. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 当地时间6日，美国总统唐纳德•特朗普表示，对墨西哥和加拿大征收的25%关税中，相当一部分将推迟约1个月。在对两国征收关税一天后的5日，他曾表示“将免除汽车及相关零部件的关税1个月”，当天还大幅增加了关税缓期的适用范围。据分析，有人担心“全方位关税炸弹”会对美国汽车业界造成相当大的打击，并助长物价上涨，因此开始调整速度。 特朗普总统当天在华盛顿白宫签署了行政命令，对适用《美国、墨西哥、加拿大贸易协定（USMCA）》的进口商品，到下月2日为止免除关税。他向记者们解释了决定暂缓的理由，并表示：“我不想给美国民众带来伤害。特别是关税对美国汽车公司造成了损失。” 但他强调，此次延期是“暂时的”，不会在此前提到的关税征收时间“今年4月2日”之后再次延期。特朗普表示，“大部分关税将从4月2日开始”，“主要关税是相互性质的。”正如我们反复提到的那样，除了现有的“普遍关税”之外，还明确了征收“相互关税”的意思。 当被问及当天的延期决定是否是因为市场的负面反应时，他回答说：“与此无关。我根本不看市场。”财政部长斯科特•贝森特也对特朗普二期政府的关税政策会助长物价上涨的忧虑表示否认，称“不会那样”。贝森特部长强调表示，“只要其他国家的惯例对美国经济和国民造成伤害，就会采取应对措施”，“这就是美国优先贸易政策。”这等于是暗示，如果其他国家对美国征收关税进行报复，美国将以更高的关税应对。 对此，国际货币基金组织（IMF）的发言人朱莉•科杰克担心，特朗普二期政府对加拿大、墨西哥、中国等美国主要贸易国的关税正在助长美国金融市场的变动性和不确定性。CNN也批判道，“总统围绕关税摇摆不定的应对只会造成混乱。” 中国外交部长王毅7日在全国人民代表大会（全国人大）的外交领域记者会上，就来自美国方面的贸易压力表示，“如果镇压中国，一定会坚决反击”，预告了报复关税等。他针对美国表示：“如果每个国家都强调本国优先，都迷信实力地位，那这个世界将倒退回丛林法则，小国、弱国将首当其冲，国际规则秩序将受到严重冲击”，并指出美国在关税战中一无所获。

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