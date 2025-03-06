领取失业补助的外国人2年内增加21%…2次以上反复领取者2295人，领取额达136亿韩元. March. 06, 2025 07:41. by 李门水记者 doorwater@donga.com. 据调查，在韩国工作的外国人失业时领取的失业补助金（也称失业救济金）在2年内增加了20%以上。最近5年间，获得2次以上失业补助金的外国人也增加了43%。 据韩国雇佣劳动部5日向国会环境劳动委员会所属的国民力量党金卫相议员室提交的资料显示，去年外国人失业补助金的领取额为920亿韩元，与2022年的762亿韩元相比，2年内增加了158亿韩元（20.7%）。领取者也从2022年的1.2107万名增加到2023年的1.2643万名，2024年的1.4234万名，持续增加。 去年领取失业补助金的外国人中，中国人的比率最高，为76.2%。15.2276万名中国人缴纳了693亿韩元的雇用保险费，1.0873万人领取了712亿韩元的失业补助金。多次领取失业补助金的外国人也在增加。最近5年间，领取2次以上失业补助金的外国人从2020年的1603名（96亿韩元）增加到了去年的2295名（136亿韩元）。最近5年间领取5次以上失业补助金的外国人也达到了26名。在相对较短的时间内反复领取失业补助金的国内加入者也在增加。最近5年间领取3次以上失业补助金的本国人从2019年的8.6万名增加到去年1~11月的10.2万名，呈现出增加趋势。 失业救济金账户已经处于赤字状态。据2023财年就业保险基金结算报告显示，失业救济金账户2020年亏损2485亿韩元，2022年亏损5557亿韩元。2023年，账面上的盈余为659亿韩元，但除去从公共资金管理基金处借来的7.7万亿韩元，赤字为3.8946万亿韩元。 专家们担心失业救济金账户的财政恶化。也就是说，虽然不能限制对外国人的失业救济金，但有必要减少过度领取的情况。淑明女子大学经营学系教授权顺元（音）表示：“对于雇用保险支出较多的危险企业，应该引进提高保险费率或减少2、3次以上失业救济金加入者的领取额的方式”，“还需要严格管理频繁的不正当领取的行政措施。”雇佣部目前正在推进包含防止反复领取方案等的失业救济金制度改编，但劳动界以低工资劳动者的生计恶化等为由表示反对。

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