小学到处都有“独自一人入学典礼”…体育活动-交友关系如何展开？. March. 05, 2025 07:52. by 光州=李采完记者、千钟铉记者 chaewani@donga.com. 4日上午，在光州东区光州中央小学举行新生入学典礼的教室里，只有一张桌子。今年该校新生只有1人。这是自1907年建校以来的第一次。虽然是为一人准备的入学典礼，但考虑到出生率下降和学龄人口减少，有可能成为学校的“最后的入学典礼”，因此教师们忙碌地确认仪式顺序，仔细查看祝贺视频、入学礼物。 上午10时10分左右，新生沈义俊（7岁）和母亲郭某到达学校，并举行了两人、校长、教师等共6人参加的小规模入学典礼。光州中央小学校长裴昌浩（音）向沈某颁发了入学许可书和入学礼物，并表示：“因为只有一名学生，所以站在校长的立场上，我感到非常遗憾和抱歉”，“所以会更加用心。”还播放了沈某家人制作的入学祝贺视频。 光州中央小学是拥有118年历史的学校。但是，旧市中心人口减少的“人口空洞化”现象和低出生率余波的双重影响下，一度接近4000名的全校学生今年减少到了23名。今年原本新生共有3名，但入学前转走了2人，只剩下沈某。裴校长解释说：“在校生大部分都是附近土生土长的居民的子女”，“因为地区没有人留下，所以从2010年开始在校生人数急剧减少。” 当天，精神抖擞地拿到入学许可书的沈某与班主任金娜莱（42岁）一起，在写有“1-1”的教室里，两人开始上课。布置得五颜六色的教室里有两张书桌和一叠写着“沈义俊”名字的教科书。金某说：“在教师生活约20年的时间里，第一次只教一个人，所以非常紧张。”正在观课的母亲郭某说：“因为是小学校，所以学生个人项目更加特别，支援也更多，所以来就读了”，“但是希望学校方面能注意体育活动和交友关系等。” 像光州中央小学这样新生人数少的学校在全国正在增加。综合17个市道教育厅的统计，新生不足10名的学校在全国达数百所。今年只有1名新生的小学仅在庆南就有33所，江原有23所。在新生不足10名的学校方面，釜山29所、济州41所、忠清圈24所、全南圈270所。 专家指出，为了克服学校危机，有必要对现有在校生进行教育支援，为挽救学校提供行政支援等。成均馆大学教育学系教授梁正浩提议说：“为了促进学生从地方自治团体等新流入，有必要采取支援（学校附近）居住等对策，从中长期角度预测相关政策并加以应对也很重要。”京仁教育大学教育系教授朴柱亨补充说，“教育厅有必要制定项目，形成学校间的网络，让学生能够集体学习和单独学习。”

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