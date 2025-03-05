“盖乐世S25将改变手机拍照模式”. March. 05, 2025 07:52. by 巴塞罗那=南慧贞记者 ﻿namduck2@donga.com. 三星电子3日（当地时间）在西班牙巴塞罗那举行的“MWC25（2025年世界移动通信大会）”上介绍了盖乐世S25系列搭载的相机中的革新技术。三星电子提出了以超高像素相机和独立的人工智能（AI）技术为基础，不仅提高照片及影像拍摄，还提高编辑功能，改变移动照片拍摄模式的目标。 当天作为发表者出席的三星电子移动经验（MX）事业部副社长赵成大强调了盖乐世S25拥有的“相机最佳组合技术”。赵副社长表示：“智能手机摄像头的技术力是适当组合传感器、镜头、应用程序处理器（AP）等的技术”，“盖乐世S25找到了最佳组合。” 这是对前一天小米推出搭载莱卡镜头等大幅提高相机性能的“小米15 Ultra”的差别化提问做出的上述回答。也就是说，即使其他公司使用了同样的高通芯片，但由于这种差别性，画质和功能也会出现差异。 三星电子在盖乐世S25 Ultra上搭载了5000万像素超广角相机、2亿像素主相机、5000万像素5倍变焦相机等高像素相机传感器。 AI技术也得到了强化。盖乐世S25通过与前作相比增加40%的160个AI技术，改善了照片、影像、编辑功能等。利用AI可以自由修改和编辑照片的“生成型编辑”功能的提高就是代表性的例子。前作盖乐世S24具有可以识别人物，但不能识别影子的局限性。盖乐世S25改善了功能，只要选择人物，就能识别出与此相关的影子，并一次性清除。

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