拿到博士学位，30%处于无业状态“历届最多”…未满30岁的青年博士，近一半无业游民. March. 03, 2025 07:19. by 世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com. 据调查，去年获得博士学位的10人中有3人处于“无业”状态。未满30岁的博士中，近一半没有找到工作或甚至没有进行求职活动。即使获得了博士学位，一半左右的年薪也不到6000万韩元。 2日，据韩国职业能力研究院的《2024年国内新博士学位获得者调查》报告显示，在新博士学位获得者中，回答处于未就业状态或非经济活动人口的人占29.6%。这是自2014年开始相关调查以来的最高水平。没有找到工作的未就业者的比率为26.6%，不工作也不求职的非经济活动人口的比率为3.0%。这是以全国大学2023年8月和2024年2月毕业的博士学位获得者为对象进行的问卷调查结果，去年有1.0442万人回应了调查。 据分析，虽然获得了博士学位，但近30%的人处于无业状态，是因为缺乏为高学历者的优质、高工资工作岗位的现实产生了很大的影响。特别是未满30岁的博士学位获得者近一半处于无业状态。去年获得博士学位的未满30岁的537名应答者中，无业人员占47.7%。这也是开始相关调查后比例最高的一次。未就业者的比率为45.1%，非经济活动人口为2.6%。 据调查，找到工作的就业者近一半也只获得了2000万~6000万韩元的年薪。就业的受访者（7347人）中，27.6%的受访者表示“收入不到2000万~4000万韩元”，19.8%的受访者表示“收入不到4000万~6000万韩元”。年薪超过1亿韩元的人仅占14.4%。 从专业来看，回答收入不到2000万韩元的专业在艺术及人文学（25.5%）中最高。在教育（17.3%）、服务（15.0%）、社会科学•媒体及信息学（12.7%）方面，年薪不到2000万韩元的人也超过了10%。年薪超过1亿韩元的博士比率在经营、行政及法律（23.5%）中最高。保健及福利（21.9%）、信息通信技术（20.3%）专业博士的年薪在1亿韩元以上的比率也较高。

한국어