25分钟内贡献2球1助攻…凯尔特人队的梁铉俊攻击力大爆发. March. 03, 2025 07:19. by 金正勋记者 hun@donga.com. 梁铉俊（23岁•凯尔特人）在本月举行的韩国国家足球队A级比赛（国家对抗赛）两连战前攻入2球，助攻1次。 2日，在英国苏格兰佩斯利圣米伦公园球场举行的2024~2025赛季与苏格兰足球超级联赛（第一级联赛）圣米伦队的客场比赛中，梁铉俊在两队2比2战平的下半场第20分钟替补上场，横扫了3个进攻点（进球或助攻），主导了5比2的大胜。 梁铉俊在上场3分钟后，利用头球攻入了制胜一球。他渗透到对方禁区深处，将队友哈塔特•利奥的斜传球顶入球门，打破了胜负平衡。下半场第43分钟，他助攻前田大然攻入本队第四个进球，下半场补时阶段，他又用头球攻入锦上添花的一球。足球统计专门媒体《FotMob》给梁铉俊打出了9.1分的评分，并将他选为当天比赛最佳球员（MVP）。 此前，梁铉俊在与阿伯丁队的主场比赛中攻入联赛第2粒进球，本场比赛他连续两场比赛有所斩获，攻入联赛第3、4粒进球。梁铉俊在本赛季联赛中攻入4球，助攻3次。包括苏格兰足总（SFA）杯、欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛等在内，共攻入5球、助攻6次。 苏超联赛领头羊凯尔特人队凭借当天的胜利，以24胜3平2负（75分）的成绩遥遥领先，领先排名第二的格拉斯哥流浪者队（59分）16分之多。

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