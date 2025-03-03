青年50万韩元，农民60万韩元…自闭症儿童家庭仅得到17万韩元支援金. March. 03, 2025 07:18. . “如果当时我在现场的话，会不会不一样呢…” 这是上月20日在首尔某葬礼上接受本报记者采访的金某所说的话。人稀稀落落坐着的灵堂的主人是他的女儿、10多岁的金某。两天前，金某在位于恩平区碌磻洞的自己家（多户住宅）因夜间发生的火灾失去了女儿。妻子和儿子也因火灾受了重伤。金某说：“妻子受伤了，为了救孩子，手和脸都被烧伤了。” 起火的夜晚金某不在家是因为贫穷。这些家庭属于次上位阶层，女儿患有自闭症。患有自闭症谱系的孩子，父母中有一人一整天都要在旁边照顾。这就是金某的妻子没能工作的原因。背负着一家四口生计的金某，在夜班也得努力上班。因为工资比白天上班还多。那天金某因为上夜班不在家。 国家并没有不理睬这个家庭。原本是重度残疾人的金某每月拿到了17万韩元。据说，区厅还支援了大米等生活必需品。但每天熬夜工作13个小时的金某记忆中的国家对他们表现出的关心也就到此为止。 基础生活保障金领取者每月最多可获得195万韩元的生活补助，但次上位阶层却没能获得生活补助。每月最多50万韩元的居住工资也轮不到。理由是他们在碌磻洞有自己的住宅。在碌磻洞一带，与金某持有的住宅面积相似的别墅交易价格为2亿韩元左右。夺走女儿生命的那栋房子因为女儿的残疾需要定居，所以借债勉强买了的。 自闭症谱系等发育障碍家庭的贫困问题也通过统计显示出来。据韩国残疾人雇佣公团公布的《2023年发育障碍者工作和生活实态调查》显示，有发育障碍者家庭的月平均收入仅为275.1万韩元。以同一年统计厅为基准，韩国家庭月平均收入为502.4万韩元，有发育障碍者家庭的月平均收入仅占约54%。在双职工家庭平均的最近，父母一方不能工作的现实在统计中赤裸裸地反映了出来。这种贫困沼泽使40.1%的发育障碍者家庭成为了基础供需对象。 当然，并不是要向像金某家庭一样的人盲目地支援巨额资金。虽然处境比金某的家人更困难，但有些人可能无法从福利制度中受益。但是，以青年的名义每月支付50万韩元，以农民的名义每月支付60万韩元的国家每月支付给这些家人的钱只有区区17万韩元，应该如何接受这一点呢？真怀疑现在的福利制度是否正义。 幸好接到本报的报道（参考2025年2月22日A8版面）后，国民力量党罗卿瑗（音）议员室正准备发起《国民基础生活保障法》部分修改法律案。这是为了选定基础生活保障领取者的收入和财产时，有重症残疾人的低收入家庭即使有自家住宅，也可以享受优惠的方案。虽然为时已晚，但期待政界给予更大的关注。

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