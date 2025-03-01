“桥梁倒塌”事故调查委员会成立，警方对7处地方进行扣押搜查. March. 01, 2025 07:17. by 吴承俊记者、京畿=曹永达记者 ohmygod@donga.com. 为了调查本月25日造成10人死伤的世宗抱川高速公路建设现场坍塌事故的原因，韩国政府相关部门成立了“建设事故调查委员会”，预计事故原因调查将加快速度。 国土交通部28日表示，成立了由12名民间专家组成的事故调查委员会（以下简称“事调委”）。土木结构专家、江陵原州大学教授梁恩益担任委员长。事调委当天以参与京畿南部警察厅主管的相关机关联合现场鉴定开始活动。计划通过约两个月的现场调查和设计图纸等相关文件的研讨、相关人士的听证，分析事故原因，并制定防止再次发生的对策。与航空及铁路事故不同，虽然建设事故的事调委构成不是必须的，但国土部相关人士表示：“我们认为这是发生多人死亡的重大事故，因此决定成立事调委。” 京畿南部警察厅高速公路坍塌事故调查专门组从当天上午9点半开始，对施工公司现代工程首尔总公司、订货方韩国道路公社金泉总公司、转包企业等4家工程相关企业、7处地方同时执行了扣押搜查令。此番是首次对该事故进行扣押搜查。43名警察、32名雇佣劳动部等75人参加了拘捕令执行。警方计划以没收的资料为基础，调查工程是否按照现有计划和规定的程序进行，是否全部遵守安全守则等，查明事故原因。警方还从当天上午开始，与国立科学调查研究院、产业安全公团、国立灾难安全研究院、国土安全管理院、水原地方检察厅平泽支厅一起进行了现场联合鉴定。为了查明事故原因，将收集必要的残骸，委托国立科学调查研究院进行精密鉴定。 现代工程代表朱宇正（音）当天在钟路区桂洞总部召开新闻发布会，并亲自道歉说：“谨为故人祈福，向遗属们低头道歉。”朱代表在发表遗属支援计划等之前鞠躬致意。现代工程公司当天表示，将向每个受灾家庭支援300万韩元的紧急生活费，并调查邻近房屋的损失，消除不便事项等，支援居民。另外，公司还发表了针对遗属的葬礼程序和心理咨询支援、为受伤者的治疗支援计划等。

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