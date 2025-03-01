停止的半导体法、年金、补充预算讨论……连饭钱都不够的朝野政. March. 01, 2025 07:16. . 原定昨天举行的第二次朝野政国政协议会被迫取消。因为共同民主党表示，不能承认推迟任命宪法法官马恩赫的代总统兼经济副总理崔相穆为对话伙伴，宣布不参加。期待达成协议的半导体特别法、年金改革、编制补充预算的讨论也停止了。很多人担心，进入3月份以后，如果政治日程加快，刻不容缓的经济悬案讨论将消失不见。 在决定不参加之前，气氛就不太好。一天前，共同民主党决定将不包括半导体研发从业者例外适用每周52小时制的半导体特别法制定案指定为“迅速处理案件”，理由是“为了快速处理没有进展的法律”。但是，由主张包括每周52小时制例外在内的执政党担任委员长的国会常任委员会，要审议该案件180日。结果，连同拿掉了半导体企业迫切要求的每周52小时制例外条款、只剩下外壳的法案在6个月内立法也变得前景不明。 国民年金改革方面，也因为国民力量党主张42%-43%、共同民主党主张44%-45%的收入代替率，引进“自动调整装置”成了新的绊脚石。执政党的立场是，以引进反映加入者人数、调整领取额上调幅度的自动调整装置为前提，可以接受高收入替代率。2月20日举行协议会时，共同民主党代表李在明以“国会同意”为条件，对引进自动调整装置持转变态度，这一段期间里又改变立场，表示绝对不能接受。 关于提前编制补充预算，国民力量党迟迟提出向270万名基础领取者、次上位阶层每人发放25万-50万韩元的预付卡、向700万名小工商业者每人发放100万韩元等15万亿韩元规模的补充预算案。包括向全体国民发放25万韩元的地区货币在内，共同民主党先行提出35万亿韩元补充预算案，两者在规模、税目上分歧巨大，预计难以达成协议。 连国会议长都参加的朝野政四方协议会代替因紧急戒严、弹劾事件而陷入功能不全的政府，作为打开经济危机突破口的主体而备受关注。但是，在达成组建协议后的50天里，只要达成协议，就会一再出现某一方提出新条件或改口的事情，现在则是因为经济以外的原因几乎要掀桌子了。朝野政党考虑到弹劾总统和提前大选的可能性，进行不负责任的政治斗争，使经济恢复的机会变得更加渺茫。

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