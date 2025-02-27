“使用与坍塌事故现场桥梁相同的‘特殊装备’的道路工程将全面中断”. February. 27, 2025 07:58. by 吴承俊记者、崔元英记者 ohmygod@donga.com. 正在使用与造成10人死伤的世宗抱川高速公路事故现场相同的超大型特殊装备的道路工程全面中断。接受政府的特别安全检查后，再决定是否重启工程。 国土交通部26日与行政安全部、雇佣劳动部等一起召开了事故对策本部会议，决定中断使用与事故现场使用的特殊装备相同的装备的所有道路工程。这种特殊装备用于从两侧推进去连接桥柱的梁。与此不同，普通起重机采用的是抬起梁并放下梁的方式。目前，使用该特种设备的高速公路建设工地有3处。国土部正在调查适用相同工艺的普通国道建设现场。国土部相关人士表示：“在现场确认机械设备和构筑物捆扎等方面是否存在问题后，再决定重启工程与否。” 政府还将成立事故调查委员会（简称事调委）。与航空及铁路事故不同，建设事故并不是必须组成事调委。但是，政府认为，这是发生多人死亡的重大事故，因此决定成立事调委。政府计划，排除公务员，将事调委全员由民间专家组成。 据悉，世宗抱川高速公路其他区间建设现场也在2020年10月、2023年9月发生了死亡事故。只是这两起事故都与特殊装备无关。 当天，以京畿南部警察厅刑事机动队为中心组成的调查专门小组，为查明事故原因，进行了现场鉴定和相关人士调查。施工公司现代工程、转包公司长宪产业和江山建设相关人士以证人身份接受了调查。当天还对在坍塌事故中死亡的4人进行了尸检。尸检结果预计将在1、2个月后揭晓。接受尸检后移交尸体的遗属们在首尔、京畿安山、庆北荣州等地设置了灵堂。 现代工程当天以代表理事朱宇正（音）的名义发表了立场文，并表示：“向遗属们低头谢罪”，“正在尽全力支援受害者及处理事故，将积极协助尽快处理现场和查明事故原因。”

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