现代建设将在美国建设SMR二期，“年内动工”. February. 27, 2025 07:58. by 李祝福记者 bless@donga.com. 现代建设与美国小型模块化核反应堆（SMR）开发企业Holtec携手，将于今年内在美国密歇根州开工建设300MW（兆瓦）级SMR二期工程。这是以韩美能源同盟为基础的合作事业，如果按计划在年内开工，将成为国内建设公司在海外建设SMR的第一个事例。 现代建设25日（当地时间）与Holtec一起在美国密歇根州帕利塞兹（Palisades）核电站园区举行了“Mission 2030”活动，表示将以2030年商用运行为目标，推进“帕利塞兹SMR-300一号机组”项目。为此，计划今年上半年（1~6月）完成设计，年内动工。 该项目是在Holtec拥有的帕利塞兹核电站园区新设300MW级SMR二期的事业。2021年，现代建设与Holtec签订了SMR开发和事业共同进军的事业合作合同，并进行了合作。 当天，两家公司还签署了扩大SMR开发事业领域合作范围的确定合作协议书。因此，不仅是北美市场，还计划将合作地区扩大到全球市场，并运营共同组织。 SMR是发电容量为100~300MW级的核反应堆，比大型核电站（1000~1400MW）安全性高，且初期投资费用少的新一代核电站。

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