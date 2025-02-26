挽救垂死的德国左派党的“抖音女王”. February. 26, 2025 07:27. by 金允珍记者 kyj@donga.com. “‘抖音女王’拯救了垂死的德国左派党。” 在23日举行的德国议会选举中，小进步政党左派党（The Left）被认为是“惊喜的获胜者”。截至今年年初，在民意调查中，左派党的支持率仅为3%左右，连进入联邦议会的条件“得票率5%”都很难实现。但实际上，该党获得8.8%的选票，占据了联邦议会630个席位中的64席。这比4年前的总选得票率（4.9%）还要高。 英国《每日电讯报》认为，左派党跃进的原因是喜欢使用社交媒体TikTok（抖音）、Instagram（照片墙）等的37岁院内代表海蒂•赖辛内克（照片）。被称为“抖音女王”的她在左臂上纹身了19世纪末~20世纪初在德国试图进行社会主义革命的犹太裔女性运动家罗莎•卢森堡的脸，具有强硬左派倾向。包括她在内的左派党领导层强调冻结全国6年的租金、设置举报租金暴利的应用程序、富裕税等进步倾向的年轻人喜好的公约，取得了飞跃性的进展。 左派党成立于2007年，在此次选举中获得了18至24岁青年选民的27%支持率。在首都柏林，该党以19.9%的得票率荣登榜首。扎根于前东德的执政党“社会主义统一党（SED）”，呼吁扩大福利、撤走驻德美军等。 赖辛内克1988年出生于东德地区萨克森-安哈尔特州，在哈勒维滕贝格-马丁路德大学学习中东学和政治学。2010年9月至2011年6月，她以交换学生的身份停留在埃及开罗，当时她在当地经历了席卷整个中东的“阿拉伯之春”民主化示威运动。2015年她加入左派党，2021年当选联邦众议员。去年2月升任院内代表。 她在上月29日的柏林议会上强烈批评了领衔此次议会选举支持率第一的政党、有望成为下届总理的中右基督教民主党代表弗里德里希•默茨。当时，默茨代表试图与部分人士追随纳粹的强硬保守派“德国替代方案党（AfD）”就反移民政策进行合作。随后，赖辛内克批评说：“奥斯威辛集中营解放80周年的今天，难道要和继承纳粹理念的人合作吗？”该视频被点击量超过700万次。

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