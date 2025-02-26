安城高速公路建设现场桥板坍塌……4人死亡. February. 26, 2025 07:26. by 李政勋记者 jh89@donga.com. 首尔-世宗高速公路建设现场发生桥梁倒塌，导致4名工人死亡、6人受伤的事故。警方认为，事故是在桥梁上面设置铁制构造物（梁）的过程中发生的，警方已着手展开调查。 据消防当局和警方25日透露，当天上午9时50分左右，在京畿道安城市瑞云面山坪里的首尔至世宗高速公路天安至安城区间第9工区的天龙川桥建设现场，支撑桥梁的50米长的梁突然倒塌，导致桥面同时坍塌。因此次事故，在桥上工作的10名工人坠落，被埋在混凝土堆里。 消防当局动员全国消防力量下达“国家消防动员令”，投入119特殊救援队等将10人全部救出，但仍有4人死亡（包括2名中国人）和6人受伤。据了解，这些人都是45-60多岁的男性，有7名韩国人和3名中国人。 事故发生地点是连接京畿道安城市瑞云面和忠清南道天安市笠场面之间的往返六车道的桥墩。据悉，截止到前一天，已经完成了上行线方向的构造物设置工作，当天为了设置下行线梁，动员大型起重机设备进行作业时，四五块上板与梁一起瞬间坍塌。幸运的是，坍塌当时地面没有工人，没有造成更大的损失。消防部门人士表示：“不是安装的梁发生了倒塌。据推测，是在安装梁的过程中发生了事故。”京畿道南部警察厅组成了以刑事机动队长为组长的78人规模的调查专门小组，着手展开调查。

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