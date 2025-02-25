一年级消失的小学，“村庄”也将消失. February. 25, 2025 07:58. by 江华=李采完记者、坡州=千钟贤记者 chaewani@donga.com. “除了去学校和离学校20分钟车程的补习班以外，我几乎见不到我这个年龄的孩子。” 17日，在京畿道坡州市积城面积岩小学前见到的在校生朴某（11岁）如是说。在被山和空地包围的积岩小学周围，很难找到像文具店一样的商店。朴某说：“学校附近没有可以走的街道，所以每次移动时都只能乘坐父母的车。” 去年积岩小学新生为0名。虽然今年勉强凑足了4人，但明年却遥遥无期。据教育部等统计，今年全国小学中新生为0名的学校有184所。从去年的157家增加了27家。有预测称，明年将首次超过200家。今年关闭的小学、初中、高中也有49所，比去年的33所大幅增加。 问题是，学校新生减少和关闭学校不仅仅是单纯地影响学校和学生，还会导致小区的消失。17日东亚日报访问积岩小学时，在半径1公里内很难找到一家超市。在距离学校1.3公里远的街道经营超市的郑顺玉（73岁）说：“最近几年文具店、照相馆一个个消失了，供货企业也说‘都不够油钱的’，从今年秋天开始连东西都不送了。”在附近从事房地产工作的金龙延（67岁）说：“在小区里看到年幼的学生感觉已经是很久以前的事了”，“以前学生人数超过600名，但后来学生大幅减少，周围的设施也都消失了。”

한국어