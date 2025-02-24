未能弥合1个百分点分歧的退休金改革……难道要留下不负责任的政治黑历史吗？. February. 24, 2025 07:55. . 国民力量党和共同民主党在国民年金改革案中，对意味着“领到的钱”的收入替代率存在分歧，未能弥合1个百分点，双方针锋相对。两党代表参加的上周朝野政四方国政协议会上，也未能就该争论点得出结论。虽说试图在本周的工作磋商中达成协议，但前景不明。人们越来越担心，一旦对尹锡悦总统做出弹劾判决，政局将发生剧变，从而失去艰难形成的年金改革良机。 据悉，共同民主党就最近政府和执政党一直主张的国家养老金实行“自动调整装置”表示，如果加上“得到国会的批准”的条件就可以接受。自动调整装置是根据年金加入者人数、增长率、物价等参数调整保险费率、收入替代率上调幅度的制度，是欧洲发达国家和日本等实行的制度。它具有减少每次改变保险费率等时发生的政治、社会矛盾的效果。在野党一直反对，说该制度最终会降低年金领取额，但此次转变了态度。 两党实际上已经就保险费率从原来的9%提高到13%达成协议。随着曾是绊脚石之一的实行自动调整装置的，通过协商一致的年金改革的期待感增大。协商剩下的关键是国民力量党43%和共同民主党固守44%的收入代替率。 据政府计算，如果将收入替代率分别定为43%和44%，国民年金基金枯竭的时间均为2064年左右。如维持现有制度，与枯竭时间2056年相比，可以争取到8年左右的时间。但是，如果确定为44%，基金枯竭后，为了给退休者发放年金，未来劳动者要负担的金额收入中的比重为38.3%，稍微高于43%收入替代率时的37.5%。 无论是执政党还是在野党的改革案，都不能成为一下子从根本上解决问题的灵丹妙药。但是，如果放任2007年以后改革中断的现行制度，国民年金不久后就会成为威胁韩国社会的炸弹。尽管如此，文在寅政府以“不符合国民眼界”为由停止改革，尹锡悦总统在朝野达成协议之前采取了“下届国会再讨论吧”的回避态度。对关系到全体国民未来的问题闭眼不理，这种不负责任的政治不能再重演了。

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