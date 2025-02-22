韩国今年经济增长率预测值仅为1%. February. 22, 2025 07:17. by 姜禹锡记者、世宗=郑顺求记者 wskang@donga.com. 据预测，今年韩国的经济增长率仅为1%。随着内需和出口同时亮起红灯，主要全球投资银行（IB）也纷纷将增长率预测值下调至1%中间阶段。有人担心，在政治放手刺激经济的追加更正预算和放宽半导体限制等问题上，韩国经济的危机感正在加深。 据金融界21日透露，总部设在英国的民间研究机构“资本经济学（CE）”在19日（当地时间）发行的报告书中，将韩国今年的实际国内生产总值（GDP）增长率预测值从原来的1.1%下调至1.0%，下调了0.1个百分点。 CE此次提出的数值低于高盛、JP摩根等8家主要IB的平均预测值（1.6%）。这一数值低于JP摩根1.2%的预测。对此，韩国银行本月25日是否会下调现有的经济增长率预测值（1.6~1.7%），备受关注。 实际指标也亮起了红灯。韩国银行当天公布的2月全产业企业心理指数（CBSI）为85.3，是自2020年9月新冠病毒疫情以来的最低值。本月1日至20日的日均出口额也比去年同期下降了2.7%。 梨花女子大学经济学系教授石炳勋（音）表示：“全球IB曾预测，如果美国征收10%的普遍关税，韩国的经济增长率将下降1个百分点”，“出现预测1%增长率的机构并不令人惊讶。”

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