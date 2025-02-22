转身弃执政党而去的中间层……搭靠极右的账单来了. February. 22, 2025 07:16. . 韩国盖洛普21日公开的舆论调查中，国民力量党和共同民主党的支持率分别为34%和40%。国民力量党比一周前下降5个百分点，共同民主党则上升2个百分点。引人注目的是中间层的变化。中间层对国民力量党的支持率是22%，对共同民主党的支持率是42%。一周时间，差距从5个百分点拉大到20个百分点。韩国盖洛普评价说：“两党的支持率曾经处于伯仲之间，但出现了某种裂痕。” 国民力量党的政党支持率在12月3日紧急戒严后像过山车一样变动。戒严之后曾跌至20%出头，但在经历弹劾代理总统韩德洙和逮捕尹锡悦总统等政局后有所反弹。之后翻来覆去，以中间层为中心，共同民主党再次领先。在此次盖洛普调查中，赞成和反对弹劾的舆论分别为60%和34%。仅从中间层来看，69%比25%，赞成弹劾的更多。另外，53%的应答者支持政权交替，37%的应答者支持维持政权，仅就中间层而言，支持政权交替占62%，支持维持政权占27%，主张政权更迭的高出整整一倍以上。 盖洛普分析说，支持率的这种变化中，宪法法院的弹劾案审判只剩下25日的尹总统最后陈述，法院在弹劾案审判中公开了与总统主张相反的检察机关调查材料，明太均事件移交首尔中央地方检察厅等，再次引起关注，给执政党带来了负担。 宪法法院审理初期，国民力量党突出部分核心证人的枝节性记忆错误，并反复提出戒严势力的主张，称“总统没有指示把议员拉出来，也没有指示逮捕政界人士”。但随着戒严部队指挥官在陈述中揭露“总统6次来电，每次都督促逮捕议员”或“我复命复述了把议员拉出来的指示”等，真相变得更加清晰。 尽管如此，国民力量党似乎仍然以拥护戒严势力为优先，而不是与非法戒严断绝关系。紧急对策委员长权宁世表示，“宪法法官是傀儡”，对宪法上的终审机构宪法法院进行了猛烈抨击。该党重要议员们在会见总统后一一公开信息，成了狱中政治的工具。此外，该党也仍然未能摆脱“不正当选举论”。总统的法律代理人还公开了尹总统“将尽快恢复职务，以世代团结的力量引领大韩民国”的信息。但此次民意调查已经确认，尽情搭靠极右势力的这种做法导致了中间层的叛离。现在，国民力量党已经到了是像之前一样拥护戒严势力、还是寻求更多中间层支持的时候了。

한국어