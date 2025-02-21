企业连续36个月对经济前景悲观. February. 21, 2025 07:48. by 韩在熙记者 hee@donga.com. 据调查，韩国企业连续3年对经济展望持否定态度。韩国经济人协会20日表示，以销售额为准的600强企业为对象，对3月份企业景气指数（BSI）的预测值进行了调查，结果显示为90.8。 BSI预测值是每月调查的结果，如果高于标准值100，就意味着与前一个月相比，景气前景是肯定的；如果低于100，可视为景气将恶化。国内BSI预测值自2022年4月（99.1）跌破100后，连续36个月低于标准值。如果按季度计算BSI，今年第一季度（1月-3月）的预测值仅为87.5。以第一季度为准，这是自2009年全球金融危机（64.7）以来的最低值。 如果按行业分类来看3月份的BSI预测值，制造业为95.1，非制造业为86.3。在制造业方面，预计美国特朗普第二届政府加征关税的金属和金属加工产品（89.7）、汽车和机械运输设备（88.2）等行业出现了很多负面预测。特别是包括钢铁在内的金属和金属加工产品领域，自去年6月以来连续10个月低于标准值。 在非制造业中，信息通信（66.7）、电力煤气自来水（70.6）、运输和仓储（73.9）等行业中持否定态度的企业较多。正在经历经济萧条的建设（81.0）连续2年零6个月低于标准值。

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