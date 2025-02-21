共同民主党安保也“点右键”……大选公约研究包括“日本水平的核利用”. February. 21, 2025 07:48. by 權五赫 hyuk@donga.com. 据悉，共同民主党正在讨论提前大选时的安保公约中包含乏核燃料再处理等“和平利用核能”的方案。也就是说，将修改《韩美原子能协定》，使韩国能够像日本一样进行燃料用铀的浓缩和商用钚的提取。这可以被解释为确保必要时可以开发核武器的“核潜力”，因此预计党内会出现反对声音。有分析认为，一直强调“韩半岛无核化”基调的共同民主党在安保领域也开始“点右键”。 参与制定共同民主党国防公约的核心人士表示：“在‘拥有和平利用核的权利’的原则下，正在讨论具备日本水平的核技术力。”另一党内人士也表示：“在准备提前大选的同时，正在和核领域专家们进行设置议程的会议，必要时还将举行（收集意见的）相关讨论会。” 根据2015年修订的《韩美原子能协定》，韩国可以进行浓度低于20%的铀浓缩，但禁止对核燃料进行再处理。据悉，共同民主党正在讨论推出将其修改为日本水平的公约的方案。对于不到20%的铀，日本即使没有美国的同意，也可以通过浓缩和核燃料再处理提取商用钚。 共同民主党一直把遵守禁止铀浓缩和核再处理设施的《韩半岛无核化共同宣言》作为核心外交安保基调。分析认为，共同民主党之所以考虑推进“核潜力”的铀浓缩和再处理设施确保公约，是因为朝鲜的核高度化事实上已使无核化共同宣言成为一纸空文，不能袖手旁观担心韩朝间核不均衡的舆论。 共同民主党内部甚至出现了“自行核武装论”。卢武铉政府统一外交安保战略秘书出身的共同民主党议员朴善源17日表示：“共同民主党自己认为核武装是禁忌，应该摆脱这个束缚。”

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