因“强制遣返脱北渔民事件”被起诉的郑义溶和徐薰一审宣判延期. February. 20, 2025 07:52. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 因文在寅政府时期的“强制遣返脱北渔民”事件而被起诉的文在寅政府安保部门人士在一审中被判有期徒刑缓期执行。 19日，首尔中央地方法院刑事合议21部（部长法官许景武）对涉嫌违反《国家情报院法》等罪名被起诉的前国家安保室室长郑义溶和前国情院院长徐薰判处有期徒刑10个月，对前总统秘书室室长卢英敏和前统一部长官金炼铁判处有期徒刑6个月。延期宣判是指虽然承认有罪，但会推迟一定时间判刑的判决。两年后，即视为刑期失效。 他们涉嫌在2019年11月被指杀害16名同僚船员的2名脱北渔民表明归顺意向后，强行将他们送回朝鲜，于2023年2月被不拘留起诉。理由是犯下重大非政治性犯罪的这些人不属于保护对象。19日，审判庭对被告人指出，“虽然需要根据对犯下凶残罪行的供认进行慎重的法律审查，但是过分强调迅速性，所以从被抓获时间起仅过两天就决定遣返，仅过五天就实际遣返了被告人”，“这是违法行为。” 但是考虑到被告人的决策背景和分裂后制度不完善的情况，决定延期宣判。审判部解释称，“在韩朝分裂后形成的对决意识尚未摆脱的情况下，大部分制度都构建好了，但对于类似事件的法律方针还没有完全制定出来，如果类似事件再次发生，不能保证不会反复出现同样的混乱”，“我们怀疑，在制度改善是首要任务，但在尚没有这样做的情况下，只处罚负责相关业务的人是否正确。”

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