辛纳药检阳性受到“不痛不痒的处罚”引发争议. February. 19, 2025 07:49. by 金正勋记者 hun@donga.com. 因违禁药物阳性反应而被禁赛3个月的男子网球世界排名第1位的扬尼克•辛纳（24岁•意大利•照片）的“不痛不痒的处罚”争议愈演愈烈。也就是说，与对同一药物呈阳性反应的其他选手相比，惩戒时间太短。 美联社（AP）18日报道称，“西班牙花样滑冰选手劳拉•巴凯洛（23岁•女）与辛纳一样，出现了‘氯司替勃（clostebol•具有与睾酮相似的化学成分）’阳性反应，但受到了世界反兴奋剂机构（WADA）6年禁赛的处罚”，“西班牙媒体正在关注巴凯洛受到的长期禁赛措施。” 在2022年北京冬奥会时采集的样本中检测出阳性的巴凯洛直到2028年2月才能结束处罚。相反，辛纳的处罚将于今年5月4日结束，因此可以正常参加本赛季第二场大满贯赛事法国网球公开赛（5月25日开幕）。 WADA解释说，辛纳和巴凯洛的情况不同。WADA表示，“巴凯洛与辛纳不同，没能明确说明氯司替勃进入本人身体的情况”，“选手本人已经接受了处罚。否则将向国际体育仲裁法庭（CAS）提起诉讼。”辛纳解释说：“物理治疗师在自己手指治疗中使用的喷雾中含有氯司替勃成分，在按摩我身体的过程中，相关成分进入了我的身体。” 对此，巴凯洛主张说：“涂上一般用于治疗皮肤伤口的面霜后，检测出了微量的氯司替勃成分”，“这是意味着我选手生涯结束的不均衡的制裁，也是系统失败的明确事例。”

한국어