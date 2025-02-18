“涉嫌过度收集用户个人信息”，DeepSeek暂时中断韩国服务. February. 18, 2025 08:02. by 宋振浩记者 jino@donga.com. 中国生成式人工智能（AI）“DeepSeek-R1”应用程序（APP）暂时中断在韩国国内提供服务。韩国政府17日表示，已确认DeepSeek（深度求索）的用户信息被中国视频平台“TikTok”的母公司“字节跳动”掌握。 当天，韩国个人信息委员会表示，在韩国，通过谷歌Play、App Store等应用程序市场的DeepSeek应用程序下载从15日下午6点开始中断。随着个人信息泄露的忧虑增大，政府劝告DeepSeek方面采取中断及补充措施，DeepSeek方面接受了这一建议。这是海外多个国家和机构出面限制DeepSeek使用的情况下，DeepSeek方面首次自主采取限制使用措施。个人信息委员会解释说：“为了不让进一步的忧虑扩散，建议DeepSeek方面先暂时中断后再进行改善和完善，DeepSeek公司接受了这一建议。”个人信息委员会上月31日向DeepSeek中国总部发送了有关服务开发及提供过程中数据收集及处理方式的质询，同时着手进行自我分析。 个人信息委员会表示，对DeepSeek应用程序的分析结果显示，用户信息被中国字节跳动等其他企业窃取。目前尚不清楚具体转移了哪些信息。个人信息委员会解释说，根据现行法律，要想向第三方发送用户信息，必须公开其过程，但DeepSeek方面没有遵守这一规定。因此，有必要检查被转移的信息中是否存在用户的名字和年龄等可以识别个人的信息，以及在向第三方提供信息或转移到国外的过程中是否遵守了法律等。个人信息委还发现了过度收集个人信息等危险因素。虽然新下载被中断，但是下载应用程序或上网的用户可以继续使用DeepSeek。个人信息委员会叮嘱道，“勿在输入框中输入个人信息。” DeepSeek自上月20日公开以来，在全世界范围内引起了轩然大波。美国网络安全企业“Feroot Security”对DeepSeek进行了解读，结果怀疑其中隐藏了将用户个人信息传送到中国国营通信公司“中国移动”的代码。意大利等部分国家开始限制本国使用DeepSeek，美国国防部也切断了部分网络的DeepSeek访问。

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