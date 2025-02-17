韩国汽车关税进入紧急状态…特朗普：“从4月2日开始征收”. February. 17, 2025 07:43. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普当地时间14日表示，将从4月2日开始对美国进口的主要国家汽车引入关税。继预告从下月12日开始对钢铁、铝原材料分别征收25%的“关税炸弹”后，特朗普明确表示，将把韩国的核心出口产品汽车也列入“关税武器化”目录。另外，特朗普总统还强调了向购买汽车时适用增值税（VAT）的国家征收关税的意志。 特朗普总统14日在白宫对询问汽车关税引进日程的记者回答说：“大概是4月2日。”当天是特朗普二期政府表示将对各国征收“相互关税”的日子。有观测认为，考虑到这一点，征收汽车关税也将以“各国差别关税”的形式征收。韩国政府消息人士预测说：“美国汽车贸易逆差幅度较大的国家排成一列后，很有可能以增值税、各种限制等非关税壁垒的名义施压。” 实际上，特朗普总统15日表示：“运用增值税制度的国家正在运营比关税更严酷的税金体系。我们将此视为与关税类似的东西。”增值税是消费者在购买汽车时缴纳的国税，将其视为一种本国产业保护政策，并强调将以关税应对。目前，韩国对汽车征收10%的增值税。据美国商务部透露，去年韩国向美国出口了374亿美元（约54.23万亿韩元）规模的汽车。去年韩国企业的汽车海外出口额中，美国市场比重占49.1%。相反，同期韩国的美国产汽车进口规模仅为21亿美元（约3万亿韩元）。现代汽车集团计划最大限度地提高美国国内生产设施的开工率，在当地生产100万辆以上，加强本土化战略，避免被征收关税。

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