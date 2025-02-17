5·18事件现场光州锦南路……警车墙两侧举行赞成和反对弹劾尹锡悦的集会. February. 17, 2025 07:43. by 徐智媛记者、李相焕记者、光州=李亨柱记者 wish@donga.com、payback@donga.com、peneye09@donga.com. 在尹锡悦总统弹劾案的审判接近尾声之际，周末全国各地举行了赞成和反对弹劾的集会。在5·18民主化运动的历史现场光州东区锦南路，警车墙两侧相隔100米同时举行了赞成和反对弹劾的集会。 15日，在原全南道厅前举行的赞反双方集会上，聚集了自12月3日紧急戒严以来光州最多的人群。警方以锦南路某保险公司建筑物为中心，设置了在100米左右的警车墙，阻止双方的冲突。保守倾向基督教团体“拯救韩国”从当天下午1时起，在锦南路举行了4小时45分钟反对弹劾的国家紧急祈祷会。来自全国的参加者人数达到3万人（警方非正式推算）。走上讲台的韩国史讲师全韩吉（音）表示，“弹劾尹锡悦总统是不正当的”，主张戒严的正当性。 由光州地区市民社会团体组成的“尹锡悦政权立即下台、社会大改革光州紧急行动”从下午3点起在保守集会对面的道路上举行了第14次光州市民总崛起大会。据警方非正式推算，1万多人参加了此次大会。历史油管博主、纠正历史研究会所长黄贤弼（音）作为发言参加者登上舞台，主张“反对弹劾的人是亲日、独裁、屠杀者的追随势力”。光州市长姜琪正、全南道知事金瑛录、共同民主党议员郑清来等在野党人士也大举参加了此次集会。 在首尔市中心，赞成和反对弹劾的集会也接连不断。由爱心第一教会牧师全光勋主导的扶正大韩民国运动本部15日下午1时在首尔钟路区光化门一带举行了“反对弹劾尹锡悦总统的国民大会”。4万名参加者举着写有“非法拘留弹劾无效”的手牌和太极旗，高喊“释放尹锡悦”等口号。 当天下午，在首尔市钟路区景福宫站一带，由“尹锡悦立即下台、社会大改革紧急行动”和全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）主导举行的集会上，警方非正式推算聚集了1.5万人。他们举着写有“立即罢免内乱魁首尹锡悦”等字样的牌子，敦促罢免尹锡悦。他们从下午6时30分起从集会场所东十字阁经过钟阁游行到明洞。此外，16日在光州赞成弹劾集会现场，播放了把尹锡悦总统和总统夫人金建希的脸合成半裸的视频，引发了争议。总统室表示，将对制作和传播视频的人采取法律措施。

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