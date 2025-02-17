宪法法院集中审问“非法戒严”“掌握国会和选举管理委员会”. February. 17, 2025 07:43. by 金自炫记者、吕根镐记者 zion37@donga.com、yeoroot@donga.com. 截至2月13日，负责审理尹锡悦总统弹劾案的宪法法院通过8次辩论结束了对12月3日紧急戒严14名核心人物的证人审问。虽然在18日、20日举行的第9次、第10次辩论中还剩下国务总理韩德洙、前警察厅厅长赵志浩等新采纳证人的审问，但弹劾审判实际上已经超过九成。法律界分析认为，宪法法院法官们向控诉方（国会）和辩护方（尹总统）申请或宪法法院根据职权采纳的证人直接提问的内容，将成为决定是否赞成弹劾的基准点。 《东亚日报》16日对法官们直接审问内容进行分析的结果显示，法官们的提问主要集中在“宣布戒严的程序违法性”“试图掌握国会及中央选举管理委员会”“指示逮捕政界人士”等方面。宪法法院代理院长文炯培负责了全部证据采纳等审判程序的进行，主审法官郑亨植和次选法官金炯枓主要进行了证人等提问。 郑享植13日单刀直入地问宪法法院依照职权采纳的唯一证人、首都防卫司令部一警备团长赵成贤：“（戒严当天）零时31分至1时之间，是否接到首都防卫司令指示进入国会本厅内部，将国会议员拉出来？”赵成贤说：“是的。他让我进入内部，把议员们拉出来。” 金炯枓就宣布紧急戒严前的国务会议向前行政安全部长李祥敏提问：“大部分与会者似乎没有想到这是国务会议，证人是否认为是国务会议?”李祥敏答道：“是的。” 被评价为保守倾向的郑亨植由尹锡悦提名，中立倾向的金炯枓由前大法院院长金明洙提名。尹锡悦方面以公正性等为由敦促回避的李美善法官似乎意识到了争议，到目前为止没有提出其他问题。 法律界评价说，法官们的提问最终是为了确认弹劾的核心条件“侵犯宪法”是否属实。预计法官们将以提问和回答为基础，确定更具可信度的事实关系后，判断尹锡悦的侵害宪法程度是否严重到弹劾的程度，进而决定是否罢免总统。法律界相关人士表示：“通过证人的陈述，戒严部队试图掌握国会等主要争论点也整理了相当部分的事实关系。3月初中旬宣判的可能性很高，宪法法院作出裁决的时间越来越近了。”

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