4年制私立大学教育费比“英语幼儿园”便宜. February. 15, 2025 07:18. by 崔예나 yena@donga.com. 从2009年开始，各大学的学费被冻结，很大程度上是因为政治圈的投票性公约。2006年5月地方选举当时，在野党大国家党曾公开承诺将大学学费负担减半。之后2008年2月，为了学费对策成立了市民•社会团体全国网络，与大学生联合一起展开了敦促引入“半价学费”的运动。此后，半价学费成为了社会焦点。 政府也以2008年末全球金融危机引发的民生困难为由，从2009年开始要求各大学冻结学费。此后，民主党在2011年把免费医疗、供餐、保育加上大学半价学费等普遍福利政策作为党论。大国家党也决定引进半价学费政策，并发表了减轻大学学费负担的对策。对此，教育部通过《高等教育法》引进了学费上涨率上限制，并规定设立学费审议委员会。还引进了国家奖学金制度。此后，政府从2012年开始只对下调学费的大学支援国家奖学金Ⅱ类型的方式，向各大学施压，要求冻结学费。 据韩国大学教育协议会（简称大教协）称，2011年消费者物价指数为89.9，而去年为114.18。反映这一情况而计算的实际学费中，国立、公立大学从2011年的480.7万韩元减少到2024年的368.7万韩元，减少了23.3%；私立大学从855.2万韩元减少到668万韩元，减少了21.9%。据统计厅的相关社会调查显示，只有大学生子女的家长中，回答“学费是最有负担的子女教育费”的比率从2010年的81.3%持续减少，到2022年下降到了60.6%。 即使以比国立大学更贵的4年制私立大学为标准，目前的大学学费也比被称为“英语幼儿园”的幼儿英语补习班、私立小学、初中、高中、复读补习班、甚至伴侣犬幼儿园便宜。据韩国私立大学校长协议会透露，如果将4年制私立大学的月平均教育费定为1，那么幼儿英语补习班为2.9、国际高中3.9、复读寄宿补习班7.8、宠物犬幼儿园1.6等。据韩国私立大学校长协议会透露，以去年为准，达不到4年制大学名义学费平均值（682.9万韩元）的大学占全体大学（190所）的37.4%（71所）。

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