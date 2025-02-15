建筑业就业减少17万人，创历史新高……青年就业“猛降”. February. 15, 2025 07:18. by 世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com. 由于政府向老人提供工作岗位的效果，1月份就业人数恢复增加趋势。但建设业就业者出现自2013年统计以来的大幅减少，制造业雇用不振也持续了半年多。据调查，青年层就业人数出现了4年来的最大跌幅等，就业困难加大。 统计厅14日发表的《1月雇佣动向》显示，1月份就业人数为2787.8万名，同比增加13.5万名。随着重新启动针对老人工作岗位等直接工作岗位事业，去年12月减少5.2万名的就业人数时隔一个月再次恢复增加趋势。 1月份保健业及社会福利服务业就业人数比1年前增加11.9万名，带动了增加趋势。相反，建设业就业者减少16.9万名，出现自2013年调整产业分类以来出最大减幅。随着建设业持续萧条，就业人数连续9个月减少，减少幅度也逐渐增大。制造业和批发零售业就业者也分别连续7个月和11个月呈减少趋势。 从各年龄段来看，60岁以上就业者增加34万名，30多岁增加9.8万名，但其余年龄段都出现了倒退。特别是15-29岁的青年层就业者减少21.8万人，这是自2021年1月（-31.4万人）以来的最大减幅。有分析称，企业增加以有经验者为中心的随时招聘对青年层产生了不利影响。受内需不振、建设景气恶化等影响，作为经济主轴的50多岁就业者也同比减少1.4万人，自2021年2月（-13.9万人）以后时隔4年再次出现负增长。 随着青年等弱势部门的雇佣形势恶化，政府的经济诊断也变得暗淡。企划财政部通过《最近经济动向（绿皮书）》2月号指出，最近韩国经济面临经济下行压力的因素之一是弱势部门的雇佣困难。 代行总统职权的副总理兼企划财政部长崔相穆当天在首尔麻浦韩国经营者总协会会馆举行的政府和经济六团体就业岗位创造签约仪式及民生经济检查会议上表示：“政府将与民间齐心协力，全力创造好的工作岗位。”六大经济团体与政府签订业务协议，决定今年扩大招聘规模，招聘时间也提前到今年上半年（1-6月）。政府计划将公共机关的新录用人数从去年的2万名扩大到今年的2.4万名，并增加长期青年实习生的比重。

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