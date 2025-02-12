俄罗斯归化选手阿瓦库莫娃向韩国献上冬季两项历史首金. February. 12, 2025 07:45. by 姜泓求 windup@donga.com. 2018年平昌冬奥会前夕，东道主韩国接纳了18名入籍选手。其中，至今为止唯一入选国家队的叶卡捷琳娜•阿瓦库莫娃（35岁）在韩国冬季两项历史上首次摘得亚冬会金牌。 俄罗斯出身的“蓝眼睛国家代表”阿瓦库莫娃11日在中国亚布力滑雪度假村举行的2025哈尔滨冬季亚运会冬季两项女子7.5公里短距离比赛中，以22分45秒4的成绩率先冲过终点线。这是韩国代表团在本届亚冬会上获得的第12枚金牌。凭借阿瓦库莫娃的金牌，韩国代表团超额完成了本届亚冬会前制定的11枚金牌的目标。 越野滑雪和射击相结合的冬季两项对于“冰上强国”韩国来说是个不毛之地。在本届亚冬会阿瓦库莫娃摘得首枚金牌之前，韩国在该项目上的亚冬会历史最好成绩是在2003青森大会男子接力赛上获得的银牌。历届冬季亚运会上，也只获得1枚银牌和5枚铜牌。 在冬季两项强国俄罗斯，曾被选为青少年国家代表的阿瓦库莫娃之所以愿意归化加入韩国代表队，是为了实现参加冬奥会的梦想。2016年通过特别入籍获得韩国国籍的阿瓦库莫娃在2018年平昌冬奥会女子15公里个人项目中排名第16位，刷新了韩国女子选手在该项目的最高排名。平昌冬奥会后，她曾因难以适应韩国生活而离开国家队，但后来又回到国家队，参加了2022北京冬奥会。她是平昌冬奥会入籍选手中唯一踏上此次哈尔滨舞台的选手。 首次参加亚冬会的阿瓦库莫娃虽然被预测有可能获奖，但并未成为金牌的有力争夺者。因为本次大赛没有举行阿瓦库莫娃的主要项目个人赛，只有短距离和接力赛。个人赛中有4次射击，如果运动员子弹脱靶，每次将加罚1分钟时间，而短距离赛则只射击2次，每次脱靶需加滑150米。 当天一直领先到2.4公里的阿瓦库莫娃在比赛中途徘徊在第2~4位，展开了激烈的奖牌竞争。在6公里区间段落后中国选手唐佳琳（34岁）1.4秒排在第2位的阿瓦库莫娃在最后关头加快了速度，以最领先的成绩结束了比赛。领先排名第二的中国选手孟繁棋2.4秒。阿瓦库莫娃赛后表示：“训练时一切都很平凡，但在比赛之前既紧张又担心。赛道非常有挑战性。” 获得韩国冬季两项历史首枚金牌的阿瓦库莫娃将于13日在女子接力赛（4X6公里）上与队友们一起再次向金牌发起冲击。来自日本的入籍选手阿部莉和（26岁）排在第10位，高恩贞（29岁）和郑珠美（28岁）分别排在第11位和第14位。

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