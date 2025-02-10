丽水海域139吨级渔船沉没，4人死亡，6人失踪. February. 10, 2025 07:27. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 在丽水前海作业的139吨级渔船9日因天气恶化沉没，造成4名船员死亡，6人失踪。 据全南丽水海警透露，当天凌晨1时41分，在丽水市三山面下白岛东侧17公里的海上，139吨级釜山籍第22西京号从雷达上消失。该渔船于前一天下午12时55分从釜山甘川港出发，正在往新安郡黑山岛海域航行。事故发生时船上共有14人，其中韩国船员8人，外籍船员6人。 事故发生后，海警立即展开救援及搜索工作，但截至9日，船长金某（66岁）等4名船员死亡，张某（66岁）等其他6名船员（包括2名外国人）失踪。深夜在冰块般的大海上依靠救生筏支撑的4名外籍船员被海警救出后正在接受治疗。在搜索过程中，丽水海警516舰上搭载的5吨级救助艇因海浪太大而倾覆，但乘坐的海警们没有受伤。幸存的外籍船员中有2人向海警陈述称，“船体被强风、海浪掀翻了。感觉船停了下来，船摇晃得很厉害，向左倾斜，在翻船之前跳进了海里。” 政府当天根据渔船事故危机应对指南，发布了危机警报4个阶段中最高的“严重”阶段，并启动了行政安全部对策支援本部。去年国内渔船事故增加等，对沉没、颠覆的担忧正在加大。据海洋水产部透露，去年因渔船倾覆而死亡、失踪的人数共达119人，比上一年（78人）增加了52.6%。这是自2014年岁月号惨案发生以来的最高值，自2017年以后时隔7年死亡、失踪者再次超过100人。

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