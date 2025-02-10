特朗普：“如果和金正恩好好相处，对所有人来说都是巨大财富”……金正恩“新计划项目”再次确认提高核武力. February. 10, 2025 07:26. by 高道艺记者、尹相虎 军事记者 yea@donga.com、ysh1005@donga.com. 美国总统特朗普7日表示：“将与朝鲜金正恩建立关系。和他好好相处对所有人来说都是巨大财富。”特朗普就任总统后一直称朝鲜为“核能力拥有国”，表示有意推进美朝对话，如今再次向朝鲜发出邀请。 特朗普当地时间7日在华盛顿白宫与日本首相石破茂举行首脑会谈后，在记者会上做出了上述表示。在同一天发表的美日首脑联合声明中，有“再次确认了朝鲜对完全无核化的坚决承诺”“确认了韩美日三国合作对应对朝鲜、维护地区和平与繁荣的重要性”等表述。这是特朗普第二届政府自1月20日上台以来，首次在正式外交文件中明确提出“朝鲜完全无核化”。 “朝鲜的完全无核化”与去年4月时任美国总统拜登和日本首相岸田文雄会谈等以往美日联合声明中的表述相同。有分析认为，特朗普政府在此次联合声明中使用这一表述，表明了不会急于放弃朝鲜无核化原则、同时加快美朝对话的立场。在美日首脑会谈之前，特朗普政府高级官员表示，“跳探戈舞需要两个人”，强调美朝对话需要朝鲜的响应。 不过，有分析认为，特朗普为了把朝鲜拉到实际对话桌上，今后仍有可能提议冻结拥有的核武器或减少数量的核冻结或核裁军等“小型交易”。韩国国立外交院助理教授潘吉周（音）表示：“特朗普在联合声明中明确表明朝鲜无核化，是对日本增加防卫预算和扩大进口美国产液化天然气措施的回应。特朗普总统虽然将无核化作为最终目标，但可以向朝鲜提出‘减少韩美联合军演’等多种对话条件。” 据朝鲜中央通讯社9日报道，朝鲜国务委员长金正恩在美日首脑会谈第二天即8日提及“旨在加强包括核在内的遏制力的新计划事业”，明确了提高核武力的方针。金正恩没有针对特朗普政府或美日首脑会谈结果发表谴责言论。 对于金正恩提到的“新计划事业”，韩国政府内外有分析认为，朝鲜以核武器高度化为主要内容的“国防力量发展五年计划”即将于今年结束，因而采取了后续措施。也有分析认为，这是考虑到与俄罗斯的联合军演等。韩国军方内外观察人士认为，朝鲜可能是在为第七次核试验找借口。

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