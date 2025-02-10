开课在即，没有学生、教授、设施的“三无医学院”. February. 10, 2025 07:25. . 全国39所医学院（医科大学）的开课还剩不到一个月，但由于设施扩充和教授补充出现了问题，难以正常开课。因反对“医大扩招2000人”方针而离校的学生们也没有要回来的约定。随着医政矛盾超过一年，医学院没有学生，也不具备教授、设施，处于“开门停业”状态。 忠北大学医学院今年要教125名新生和49名一年级休学生，共约170名学生，是往年的3.6倍。《东亚日报》采访组亲自来到忠北大学医学院，发现大型教室小得不足以容纳增加的学生，老旧不堪近乎漏雨，16个由社团房改造的小型教室只有4个完工。用于基础医学授课的解剖学实习楼连预算都还没有。 由于聘请教授不顺利，能否正常上课还是个疑问。医学院一年级必修专业普通化学课原来由忠北大学化学系一名教授负责。今年由于学生增加，需要3名教授，但只补到了2名。因为在去年的教授招聘中，只完成了当初招聘人数（39人）的70%（27人）。忠北大学医学院教授总量并没有增加，多数是“拆东墙补西墙”把现有医院基金教授转变为医学院专职教授。 不仅是忠北大学医学院，盲目扩招的其他地方医学院也处于同样的处境。由于投资被推迟，甚至有人提出下个月在韩国医学教育评价院评价、认证中落榜的可能性。现在全体医学院学生中有95%（18343名）处于休学状态，复学申请微乎其微。明年的招生规模仍然扑朔迷离。由于这种不确定性无法消除，有人担心对设施、教授的投资会不会“一笔勾销”。 此前，政府和医疗界一直处于平行线，对没有学生、没有教授、没有设施的“三无医学院”放任不管。在政府领导能力空白的情况下，似乎连解决医政矛盾的意志都没有。《东亚日报》以全国锻炼医院院长为对象进行的问卷调查中，四分之三的人提议明年将医学院招生名额减少到扩招之前的3058名或更少。只有这样才能慢慢吸收今年扩招的冲击。虽然是“为时已晚的叹息”，但应该从明年的招生规模开始尽快达成协议，使医学院教育正常化。

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