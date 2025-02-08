孙兴慜本赛季或将再次无缘冠军，托特纳姆热刺队无缘英联杯决赛. February. 08, 2025 07:34. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜（33岁•托特纳姆热刺队）在职业舞台上首次夺冠的梦想再次化为泡影。 托特纳姆热刺队7日在英国利物浦的安菲尔德球场举行的与利物浦队的2024~2025赛季英格兰联赛杯半决赛次回合比赛中以0比4惨败于对手。上月9日在主场举行的首回合比赛中以1比0获胜的托特纳姆热刺队当天只要打平就能进入决赛。但是，从当天上半场第34分钟被科迪•加克波率先攻入一球开始，被对手连入4球，两回合以1比4的总比分落后对手，最终未能进入决赛。 托特纳姆热刺队当天在利物浦26次的狂轰乱炸中仅射门5次，控球率为36%，远远落后于利物浦（64%）。英国广播公司（BBC）严厉批评说：“热刺队当天输给利物浦时可使用的单词是‘悲惨和羞耻’。”热刺队队长孙兴慜当天作为左前锋首发出场，踢满全场，但未能阻止球队的失败。据足球专门统计媒体《FotMob》透露，孙兴慜全场只有两次射门，一次命中门框范围。 托特纳姆热刺队因当天的失利，本赛季很有可能再次无缘冠军奖杯。自2007~2008赛季英联杯夺冠后，热刺队一直未能捧起任何奖杯，目前在英格兰足球超级联赛（EPL）中排名第14位，实际上已经脱离了冠军圈。虽然还剩下2024~2025赛季欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯和英格兰足总杯，但面对的球队比英联杯还要苛刻，因此前景更加暗淡。欧联杯16强对阵表尚未确定，足总杯32强赛则将迎战英超排名第八的阿斯顿维拉。 随着托特纳姆热刺队本赛季大概率再次无冠，预计2010年在汉堡（德国）首次登上职业舞台的孙兴慜也将无法获得个人职业联赛首个冠军的机会。孙兴慜在2015年转会托特纳姆热刺队，在2021~2022赛季荣登英超最佳射手宝座，但至今还没有获得过一个冠军。 本赛事卫冕冠军、历史最多冠军球队利物浦将于3月17日在英国伦敦温布利体育场举行的决赛上，以纽卡斯尔联队为对象，挑战大赛2连冠，也是队史第11冠。

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