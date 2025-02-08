《太阳升起的那天》原唱宋大琯离开人世. February. 08, 2025 07:29. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “只要努力，就没有做不成的事情。阳光灿烂，太阳升起的那天会再次来到。”（歌曲《太阳升起的那天》） 凭借《太阳升起的那天》、《一张车票》、《四拍》等抚慰平民悲欢的歌曲而备受喜爱的国民歌手宋大琯7日离开了人世。 享年79岁。 据遗属方面透露，故人前一天因状态不佳来到首尔大学医院急诊室，但当天在接受治疗的途中因心脏麻痹而死亡。经纪公司方面表示：“虽然没有特别的基础疾患或疾病，但突然去世了。”据悉，故人在数年前被诊断为胆道癌，但已经痊愈。 据说，故人1946年出生于全北井邑市，小时候家里穷到剥松树皮吃的程度。几经波折，1967年故人以《人情味十足的大叔》出道，但经历了近10年的无名生活。结果1975年发表的《太阳升起的那天》获得了很高的人气，席卷了MBC“10大最佳歌手王”、KBS“歌谣大赏”等，摆脱了悲伤。 故人在1980年放弃歌手生活，突然移民到美国。因为随着剧场演出进入低潮期，未来变得扑朔迷离。1988年回国的他在1990年发表的《因为情》卖出了20万张以上，华丽地回归了歌坛。之后《一张车票》（1992年）、《四拍》（1998年）等接连大受欢迎，与玄哲、太珍儿、雪云道一起被称为“韩国演歌四大天王”。四大天王的大哥玄哲于去年7月先去世。 故人与歌手太珍儿的关系尤为亲密，以独一无二的搭档而闻名。太珍儿当天对《东亚日报》伤心地说：“上个月还对我说‘我很健康，弟弟你自己注意身体’，但是突然就这样离开，受到了很大的冲击”，“前辈捧着，后辈抱着，大哥是歌谣界最仁慈的人。” 故人继歌手南镇之后，2008年至2010年还担任了大韩歌手协会第二任会长。2009年，他指责日本练歌厅擅自使用韩国歌谣，向当地法院提出了损害赔偿请求诉讼等，带头保护同事们的权益。2001年故人还被授予玉冠文化勋章。大众文化评论家金宪植评价道：“1980年代是韩国演歌以明朗轻快的感觉实现中兴期的时期”，“特别是故人是以温暖的形象给很多平民带来希望的歌手。” 2012年，故人是独立运动家宋永根（1897~1942年）的孙子的事实被公开后，一度成为话题。故人去年在某广播节目中说：“爷爷的牺牲让大韩民国得以解放，对此我感到很自豪。” 当天，歌手惠恩、电视人姜锡等众多艺人出现在了设立灵堂的首尔大学医院殡仪馆。后辈歌手、大韩歌手协会会长李子然（音译上同）表示：“与遗属商议后决定以大韩民国国家歌手的身份举行葬礼。”遗属方面有夫人李正心和儿子镇亨、镇锡。出殡仪式将于9日上午11时举行。 墓地是首尔追悼公园。

한국어