“逃离国内股市”队伍越来越强大，国内股票交易规模与三年前相比减半. February. 07, 2025 08:06. by 李栋勋记者、朴贤益记者 dhlee@donga.com. “美国股市是人工智能（AI）投资的百货商店。现在有很多既盈利又高瞻远瞩的企业。” 上班族李某（42岁）从2023年开始全身心投入到美国股市。从AI芯片企业英伟达（NVIDIA）开始，现在投资范围扩大到云企业甲骨文、军工AI公司 Palantir等。 在对韩国经济持悲观论的情况下，国内投资者“逃离国内股市”的队伍越来越强大。据国会政务委员会所属共同民主党议员金贤正6日透露，去年国内投资者在美国等海外交易规模（买入、卖出合计）为1564.19亿股，比2023年（1124.35亿股）增加了39.1%。相反，国内股票交易规模为6352.54亿股，同期减少了13%左右。与2021年（12283.42亿股）相比，减少了一半。美国股市因新的革新企业的登场，连日刷新了历史最高值，相反，韩国综合股价指数在政府主导的“企业价值提升（Value-Up）”项目去年下跌了9.6%，表现不佳，投资者们大举转移。 专家们评价说，企业的革新差距决定了股市的竞争力。本报分析了从韩国经济人协会那里收到的2016~2024年韩美股市市价总额资料，结果显示，英伟达等美国信息技术（IT）10大企业的市价总额合计增长5.6倍，而韩国10大IT企业仅增长了33.8%。汉阳大学经济学系教授河俊京（音）担忧表示：“如果投资者持续流失，国内股市将枯死。”

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