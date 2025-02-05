李在镕、奥尔特曼、孙正义的“韩美日AI同盟”携手合作. February. 05, 2025 07:49. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子会长李在镕4日会见了开放AI首席执行官（CEO）萨姆•奥尔特曼、软银集团会长孙正义，讨论了730万亿韩元规模的“星际之门（Stargate）”项目合作。星际之门是美国总统唐纳德•特朗普在就任仪式第二天发表的超大型人工智能（AI）投资项目。有分析认为，随着来自中国的“Deepseek”动摇全球AI市场，韩美日AI同盟正在加快速度。 当天下午2时45分左右，李会长在首尔瑞草区三星电子瑞草办公楼5层VIP接待室Corporate俱乐部会见了奥尔特曼CEO和孙会长。李会长在前一天的非法合并•财务欺诈嫌疑相关的二审中被判无罪。当天有关星际之门的韩美日三方会晤是李会长被判无罪后进行的首次正式活动。 财界预测，摆脱司法风险的李会长将积极开展包括特朗普总统倾注心血的星际之门在内的全球AI事业。奥尔特曼CEO和孙会长上个月一起参加了特朗普总统的白宫记者招待会，宣布到2029年为止将在美国全境构筑AI基础设施。三星电子是星际之门项目的潜在投资者，同时也是具备用于AI半导体的高带宽存储器（HBM）、半导体设计及代工（半导体委托生产）解决方案的合作伙伴。当天为了会晤而从金浦机场入境的孙会长在瑞草办公楼与记者们见面，表示“将讨论星际之门相关的更新情况以及与三星的潜在合作”，对于是否会向三星电子提出投资邀请，他表示，“没有那么具体。现在应该开始对话了。”

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