“指示是带走议员而不是要员”……尹锡悦“装糊涂”要到何时?. February. 05, 2025 07:48. . 前首都防卫司令李镇雨、前反间谍司令吕寅兄、前国家情报院第一次长洪壮源作为证人出席了4日举行的尹锡悦总统弹劾案审判辩论。尹锡悦也以被请求人的身份出席。 12月3日紧急戒严当天尹锡悦是否指示司令们把国会议员拉出来备受关注，但李镇雨和吕寅兄对戒严当时尹锡悦指示的内容大部分表示“不会回答”，回避了回答。可能是因为担心在宪法法院的证词会对本人的审判产生不利影响。 相反，尹锡悦则表示：“从此次事件来看，实际上什么事情都没有发生，说作了指示接到了指示，这些话就像是在追逐漂浮在湖面上的月亮影子。”尹锡悦表示，“作为国军统帅，不想对优秀军官的陈述说三道四”，回避具体提及是否有过这样的指示，把它称为“追逐月影”。 但同一天出席国会国政调查特别委员会的前陆军特战司令郭种根表示：“（戒严当时）总统打电话指示‘把里面的人员拉出来！当时这些人员（要员）都没有进入国会本馆。”对于“（当时国会内）除了议员或助理之外，没有其他目标吗”的提问，他回答说“是的”。这一陈述正面反驳了前国防部长金龙显上个月出席宪法法院时“从国会中带走（军队）要员，而不是议员”的主张。 戒严当时，向国会投入了600多名用步枪等武装的特种兵、防卫司令部兵力，部分人打破玻璃窗进入了本馆。检方调查结果显示，尹锡悦给郭种根打电话说“即使用斧头砸碎门扇”，也要进入国会全体会议场将议员们拉出来，金龙显也指示“阻止议员人数不能超过150人”。其宗旨是动用武力阻止国会表决要求解除戒严的决议。尽管如此，尹锡悦提出了“在维持秩序和象征性层面”投入军队的不合事理的主张，金龙显也用荒唐的诡辩相配合。 是否投入军队使国会无力化、在没有拘捕令的情况下逮捕主要政界人士，是证明戒严违宪性和内乱罪的核心要素。戒严后的两个月里，检察机关和警方、高级公职人员犯罪调查处进行了全方位的调查，法院也认为尹锡悦的嫌疑已经查明，因此发布了拘留令。只有尹锡悦认为“装糊涂”能坚持到什么时候，真是令人郁闷。

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