特朗普和李在明的差异. February. 04, 2025 08:22. . 共同民主党代表李在明两个月前接受美国媒体采访时介绍说，“有人说我像‘韩国的特朗普’”，称自己是‘现实主义者’”。也就是说，他是不会极端偏向政派的实用主义者。美国总统特朗普和李在明虽然都有强硬的支持层和司法风险，这一点相似，但看待经济的现实感，相比相似之处，更多的是不同之处。 特朗普和李在明都重视人工智能等尖端技术的投资，但接近方法不同。李在明在新年记者会上表示，“人工智能时代的基本生活得到保障，是不可避免的历史潮流”，将人工智能取代工作岗位作为既定事实，没有放弃对基本收入的迷恋。特朗普关注挑战美国的中国现实威胁，将人工智能尖端技术视为关乎产业和国家安全的霸权竞争框架。这种观点的差异表现在结果上。 特朗普在就任第一天签署行政命令，指示制定180天内确保美国人工智能优势的行动计划，并挥舞着禁止向中国出口尖端人工智能半导体的鞭子。他还出席了开放人工智能、甲骨文、软银投资5000亿美元为确保人工智能基础设施的“星际之门”项目的宣布。为了扩大人工智能数据中心的投资，他还承诺支援确保电力。 人工智能世界最强国也迫在眉睫，韩国却只是话说得热闹。投资大耗电量人工智能基础设施所需的电网扩充特别法、高放射性废弃物特别法等，尚未越过李在明领导的共同民主党是多数党的国会门槛。如果对人工智能投资有诚意，就不能这样拖延时间。 李在明虽然表示“企业应该带头，国家支持，重新开启增长之路”，但“民间主导、政府支援”的口号只不过是10多年来政府政策、政治家公约中经常出现的口号。相反，李在明呼叫金融公司首席执行官或表示“应该革新非正常的支配经营结构”，认为政府介入是理所当然的。共同民主党正在推进包含企业担心“可能会受到投机资本的攻击”的理事忠于股东义务等的商法修订案。 特朗普让美国大科技首席执行官们坐在世界瞩目的就职仪式上，为他们加油助威。中国人工智能创业公司“深度求索（Deepseek）”公开了拥有以十分之一的投资和人力与聊天GPT相媲美的推论能力的R1时，特朗普表示，“（深度求索的AI）看起来比美国产品更快、更便宜”，向美国企业施压。特朗普的方式是，牵制竞争对手中国，但不无视技术，推拉本国企业，引导竞争和革新。 此前，虽然出现了“747增长”“共同增长”“创造经济”“包容性增长”“收入主导增长”“公正增长”等接近政治口号的“拼凑增长论”，但没有任何一个能够让韩国经济从低增长泥潭中抽身而出。“不管是黑猫还是白猫，只要抓好老鼠就是好猫”，李在明强调：“分享成长的机会和结果的公平成长才是能够实现的缓解两极化和持续成长的道路。”公正增长是国民力量党议员安哲秀10年前提出的口号。在担心低于2%低增长的情况下，分享增长机会和结果的“增长论”近乎理想。 特朗普之所以在两次大选中获胜，是因为深入民生的美国优先主义公约打动了选民的心。李在明与特朗普最大的不同之处在于，他的成长论还没有让人心跳加速的“辣味”。

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