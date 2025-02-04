韩国政府消息人士：“1月29日金正恩访问的是宁边核设施”. February. 04, 2025 08:21. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，韩国政府认为朝鲜1月29日公开的高浓缩铀提炼设施是平安北道宁边核设施。当时朝鲜媒体称，朝鲜国务委员长金正恩现场指导了“核物质生产基地”和“核武器研究所”，并公开了多张照片，但没有公开设施的位置和访问时间。分析认为，朝鲜在美国总统选举（去年9月）之前和特朗普政府上台后（今年1月29日）破例暴露两处高浓缩铀设施，加大了对美国的核施压力度。 韩国政府高层消息人士3日表示：“正在精密分析，初步判断是宁边地区相关设施而不是降仙。”据悉，设施内部密密麻麻地装满了浓缩铀的离心机等设备，虽然与去年9月公开的核设施相似，但考虑到设施整体陈旧，相关设施不是宁边或降仙而是“第三处核设施”的可能性很小。韩国政府曾认为，朝鲜去年9月首次公开的浓缩铀设施是降仙核设施。 朝鲜在4个月内公开了两处可以在地下安装、规模小、难以捕捉到的高浓缩铀生产设备，可能是为了在今后的朝美谈判中要求冻结核武器和裁军而“抬高身价”。从其他核物质钚提取工程的情况看，由于是在大规模核反应堆和再处理设施内进行的，相关活动相对暴露在韩美侦察资产中。 据韩国政府推测，朝鲜仅在宁边和降仙就启动了10000-12000台离心机。这相当于每年可生产200-240公斤高浓缩铀的水平，从算术上看，高浓缩铀设施每年最多可确保10枚核弹头。据悉，朝鲜最近还在加速宁边和降仙的铀浓缩活动。 与此同时，宁边核设施还在持续进行钚生产活动。因为宁边核设施内的5兆瓦级核反应堆和实验用轻水反应堆仍在运转。据推测，如果这些设施全部启动，每年可生产26公斤（最多7枚核弹头）钚。韩国政府认为，朝鲜为了随时可以提取钚，2021年重新启动的宁边核反应堆处于可以提取废燃料棒并进行再处理的状态。如果核设施内的放射化学实验室对启动核反应堆生产的废燃料棒进行再处理，就可以提取钚。

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