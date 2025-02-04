特朗普：“接下来是欧盟”……贸易战争扩大，全球金融动荡. February. 04, 2025 08:21. by 李东勋记者、洪政洙记者 dhlee@donga.com、hong@donga.com. 随着美国总统特朗普强行展开全方位的“关税战争”，全球股市一片漆黑。随着半导体、汽车等出口相关股价暴跌，韩国综合股指（KOSPI）下降超过2%，日本日经平均股指比前一日下降2.66%，台湾加权指数下降3.53%。韩元兑美元的汇率也受到强美元现象的影响，一度跌至1470韩元。 3日，KOSPI指数比前一天下跌2.52%（63.42个百分点），以2453.95收盘。外国投资者仅在KOSPI就抛售超过8000亿韩元，继1月31日（抛售1.1756万亿韩元）之后，继续出现了“恐慌性抛售”。特别是正在启动墨西哥工厂的起亚（-5.78%）、在加拿大设有工厂的LG能源解决方案（-4.40%）等的跌幅较大。SK海力士（-4.17%）等被指为下一个关税征收目标的半导体企业也受到了直接打击。 据分析，鉴于针对美国毫无顾忌的关税炸弹，对方国家的“回应”接连不断等，这反映了市场担心会发生比预想更快、规模更大的贸易战争的忧虑。特朗普表示，将从4日开始对加拿大和墨西哥产品征收25%的关税，对中国产品追加征收10%的关税，并明确表示将向欧盟征收关税。特朗普当地时间2日表示：“欧盟不购买我们的汽车和农产品。将切实征收新的关税。”特朗普讲话后，代表欧洲的欧洲斯托克50指数期货也暴跌3%左右。 由于担心关税战争有可能引发全球通货膨胀，在美元走强的情况下，韩元对美元的汇率当天最高涨至（贬值）1472.5：1。日元和印度卢比等也走弱，加元暴跌至2003年以来的最低值。

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