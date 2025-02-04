孙兴慜造乌龙+助攻队友破门，帮助热刺队终结联赛7轮不胜. February. 04, 2025 08:22. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孙兴慜（33岁•托特纳姆热刺队）通过诱导对方乌龙球和助攻制胜一球带领托特纳姆热刺队走出了连败的阴影。 托特纳姆热刺队在3日结束的2024~2025赛季英格兰足球超级联赛（EPL）第24轮客场比赛中，以2比0战胜了布伦特福德队。作为左前锋首发出场的孙兴慜打满全场，参与了热刺队的两粒进球。在EPL包括4连败在内，连续7场比赛陷入无胜（1平6负）泥潭的热刺队时隔8场比赛再次获胜，成功扭转了局面。本场过后热刺队积27分（8胜3平13负），排在积分榜第14位。 孙兴慜在上半场第29分钟作为角球罚球手出场，帮助托特纳姆热刺队取得了首粒进球。孙兴慜用右脚踢出的球击中门柱前的布伦特福德中场维塔利•雅内尔特（27岁）的后背，飞入球门，成为乌龙球。 孙兴慜在下半场第42分钟助攻队友帕夫•萨尔（23岁）攻入制胜一球。左路球员孙兴慜巧妙地将球传向奔向禁区内的萨尔，萨尔则将球推入守门员腿部缝隙成功破门得分。取得本赛季英超第7次助攻（6球）的孙兴慜英超生涯共助攻69个，在历届EPL球员中单独排在第17位。 英国足球媒体《足球伦敦》评价说：“帮助萨尔取得进球的孙兴慜在防守方面也表现出了献身的态度，展现了真正的主将打法是什么。”据足球统计专门媒体《SofaScore》透露，孙兴慜当天传球成功率达到80%，并传出了两个关键传球（转化为射门的传球）。虽然是前锋，但是也勤勤恳恳地参与防守，铲球和拦截各3次。 孙兴慜在赛后通过自己的照片墙上表达了喜悦之情，“实现了我们想要的3分和无失球比赛。”他还强调，“现在为了英联杯半决赛，必须集中所有精力。” 托特纳姆热刺队将于7日客场挑战英超联赛领头羊利物浦队。在上月首回合比赛的主场比赛中以1比0获胜的托特纳姆热刺队，只要在次回合比赛中打平就能进入决赛。托特纳姆热刺队自2008年在该大赛上夺冠后，时隔17年有望第五次登上冠军宝座。 孙兴慜将在本赛季的英联杯杯上再次向职业生涯首个冠军发起挑战。2015年加盟托特纳姆热刺队的孙兴慜虽然参加了2020~2021赛季的英联杯决赛，但最终球队以0比1负于曼城队，未能越过首次夺冠的门槛。当时孙兴慜坐在球场上流着眼泪，看起里十分遗憾。

한국어